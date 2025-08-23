باشگاه خبرنگاران جوان - چلسی در هفته دوم لیگ برتر انگلیس پیروزی قاطعی را به دست آورد و توانست برابر وستهام با نتیجه ۵ بر ۱ به پیروزی برسد تا موقتا به صدر جدول رده بندی صعود کند.

انزو مارسکا از پیروزی قاطع تیمش خوشحال است و به ستایش از عملکرد شاگردانش پرداخت.

به نقل از اسپورت، مارسکا در نشست خبری بعد از بازی گفت: از کسب این پیروزی بسیار خوشحال هستم و از نمایش تیمم رضایت کامل دارم. فکر می‌کنم سطح بازی خوب بود. در بازی قبل موفق به زدن گل نشدیم، اما امروز پنج گل زدیم.»

مارسکا درباره مصدومیت پالمر گفت: در چهار یا پنج روز گذشته آماده نبود، در گرم کردن احساس مشکل کرد و نمی‌خواستیم ریسک کنیم تا وضعیت بدتر نشود.»

او در مورد غیبت ریس جیمز از ترکیب اصلی گفت: او یکی از بهترین بازیکنان تیم است و دوست دارم در همه بازی‌ها با او شروع کنم، اما بازیکنان خوبی داریم. در پست دفاع کناری، بازیکنان خوبی داریم و به همه آنها تکیه خواهیم کرد.

مارسکا در پایان گفت: ما به این پیروزی نیاز داشتیم. هدف ما کسب سه امتیاز در خانه وستهام بود و به هدف خود رسیدیم. امیدوارم که در بازی‌های پیش رو هم چنین نمایشی داشته باشیم.