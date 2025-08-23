رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در پیامی به مناسبت روز پزشک نوشت: پزشکان نه‌فقط به دانش و مهارت، بلکه به صبوری و تعهدی عمیق تکیه دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیام تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران به مناسبت روز پزشک به این شرح است:

به نام خداوند جان و خرد
پزشکی، مسئولیتی است که با خود، گذشت، بردباری و ایستادگی در برابر دشوارترین شرایط را به همراه دارد.

هر روز در کنار بیماران، در دل بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، این حقیقت آشکار است که پزشکان نه‌فقط به دانش و مهارت، بلکه به صبوری و تعهدی عمیق تکیه دارند.

در بزنگاه‌های خطیر نیز این ویژگی‌ها بیش از همیشه جلوه‌گر شده است؛ چه در روز‌های بحران سلامت، چه در صحنه‌های دشوار و کوتاه‌مدت، اما سنگین مانند *جنگ ۱۲ روزه*، که بار دیگر نشان دادند وظیفه پزشک به مرز‌های جغرافیا یا ساعات اداری محدود نمی‌شود. آنان در همان شرایط دشوار در کنار سایر کادر درمان با حضوری آرام و استوار، مأمنی برای جان‌های نگران بودند.

دانشگاه علوم پزشکی تهران به خود می‌بالد که همراه و پشتیبان چنین سرمایه‌های انسانی گران‌قدری است.

امروز، ضمن تبریک روز پزشک و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سلامت و پزشکان شهید دانشگاه علوم پزشکی تهران، مراتب سپاس خود را از تلاش‌های ارزشمند تمامی پزشکان کشور به‌ویژه همکاران ارجمند این دانشگاه ابراز می‌دارم و امیدوارم در سایه لطف خداوند، توفیق و سلامتی همواره همراه مسیر پرمسئولیت‌تان باشد.

با احترام
دکتر سیدرضا رئیس‌کرمی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران

تکدو
۱۶:۰۴ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
روز پزشک رو به تمام پزشکان زحمت کشورمان تبریک میگیم واقعا جای تقدیر و تشکر داره از طرف فروشگاه اینترنتی تکدو تقدیم به پزشکان زحمت کش مناطق محروم
