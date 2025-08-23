باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تصاویری از همبستگی با فلسطین و غزه در اسپانیا + فیلم

تصاویری از همبستگی گسترده با مردم غزه و فلسطین در اسپانیا را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم اسپانیا با برپایی تظاهرات گسترده ضمن اعلام همبستگی با غزه و فلسطین جنایات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین را محکوم کردند.

 

