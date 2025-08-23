باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ مرتضی نوری‌پناه روز شنبه اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره آدم‌ربایی در شهر بزمان از توابع شهرستان ایرانشهر، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه مشخص شد حجت‌الاسلام مجید فلاح‌پور، شامگاه گذشته توسط سرنشینان یک دستگاه خودروی پژو پارس و با استفاده از سلاح گرم ربوده شده است.

فرمانده انتظامی ایرانشهر با بیان اینکه اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی و دستگیری ربایندگان آغاز شده است، خاطرنشان کرد: پلیس با همه توان در حال پیگیری موضوع است.

سرهنگ نوری‌پناه از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

منبع: پلیس