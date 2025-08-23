هافبک بوسنیایی که سابقه بازی در تیم‌های یوونتوس و بارسلونا را در کارنامه دارد گزینه پرسپولیس شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - میرالم پیانیچ هافبک سرشناس و مطرح بوسنیایی به گزینه‌های تیم فوتبال پرسپولیس اضافه شد.

گفته می‌شود این بازیکن مشهور از سوی سپاهان نیز پیشنهادی دریافت کرده است، اما در صورتی که رقم پیشنهادی پرسپولیس بالاتر باشد شانس به خدمت گرفتن این بازیکن را دارد.

باشگاه پرسپولیس برای جذب این بازیکن باید یک بازیکن را از فهرست این فصل حدف کند و احتمال می‌رود این بازیکن وحید امیری باشد.

میرالم پیانیچ از سال ۲۰۰۷ فوتبال حرفه‌ای خود را از تیم‌های متز و المپیک لیون فرانسه شروع کرد و پس از آن در سری آ ایتالیا سابقه بازی در رم و یوونتوس را به کارنامه خود اضافه کرد.

درخشش در فوتبال ایتالیا باعث شد بارسلونا این بازیکن را به خدمت بگیرد و پس از آن به صورت قرضی به تیم بشیکتاش ترکیه پیوست.

پیانیچ سابقه بازی در تیم الشارجه را نیر در کارنامه خود دارد.

باشگاه پرسپولیس ، نقل و انتقالات
۲۲:۳۵ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
بابا هافبک بس نیست ؟؟؟ بفکر دفاع باشید
۱۹:۳۶ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
چه عالی
۱۱:۳۰ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
خدا کنه این بلف راست باشد
