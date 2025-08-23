برگزاری مراسم تعزیه خوانی به سبک اهالی روستای گردشگری توآباد + عکس

باشگاه خبرنگاران جوان - به روز‌های پایانی ماه صفر رسیدیم و شهر‌های مختلف به سبک و سیاق خود در محافل سوگواری و عزاداری شرکت کردند تا به سهم خود به امامان و ائمه اطهار ادای احترام کنند. این عزاداری‌ها با فرهنگ ما گره خورده است. شبیه خوانی یا تعزیه خوانی یکی از آیین‌های نمایشی است که هر ساله با فرا رسیدن ایام سوگواری ماه‌های پر حزن و اندوه محرم و صفر برگزار می‌شود.

شهروندخبرنگار ما تصاویری از برگزاری مراسم تعزیه خوانی در روز‌های پایانی ماه صفر در روستای گردشگری توآباد ااز توابع شهرستان آوج استان قزوین را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین هاشمی - قزوین

