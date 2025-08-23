باشگاه خبرنگاران جوان _ سید رضا صالحی امیری در جلسه شورای اداری لاهیجان با اشاره به ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد گیلان بر ضرورت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حوزه گردشگری این استان تاکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه مهم گیلان در تمدن ایرانی، افزود: شهرهایی، چون لاهیجان و سیاهکل، با تاریخ، فرهنگ و طبیعتی منحصر‌به‌فرد، همچنان برای جهانیان ناشناخته باقی مانده که در این راستا باید با برنامه‌ریزی هوشمندانه، در جذب گردشگران خارجی گام برداریم.

استاندار گیلان هم در این نشست گفت: در شرایطی که بسیاری از استان‌ها برای جذب گردشگر نیازمند تبلیغات گسترده هستند، گیلان با طبیعت بی‌بدیل، فرهنگ اصیل و میراث تاریخی ارزشمند خود، به‌تنهایی مقصدی جذاب برای گردشگران داخلی و خارجی است.

هادی حق شناس با تأکید بر ضرورت ثبت جهانی بامبود لیالستان افزود: ثبت جهانی بامبو به نام لیالستان، می‌تواند مسیر جدیدی برای رونق گردشگری و هم‌افزایی آن با کشاورزی ایجاد کند و تحولی بزرگ در اقتصاد استان رقم بزند.

رییس مجمع نمایندگان گیلان و نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند گردشگری، کشاورزی و تاریخی لاهیجان خواستار ایجاد یک نمایشگاه دائمی صنایع دستی و گردشگری در مرکز شهر لاهیجان شد.

سلمان زارع با اشاره به برخی ظرفیت‌های مغفول‌مانده در شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل افزود: غار دست‌کن میکال دیلمان، کاروانسرای تاریخی سیاهکل، حمام گلشن، تالاب سوستان و تالاب بین‌المللی امیرکلایه لاهیجان از جمله جاذبه‌هایی هستند که نیازمند مرمت، حفاظت و معرفی به گردشگران داخلی و خارجی هستند.

علیرضا مسچیان، فرماندار لاهیجان هم با اشاره به وجود ۸۵ واحد اقامتی فعال در این شهرستان گفت: لاهیجان آمادگی کامل برای پذیرایی از گردشگران داخلی و خارجی را دارد و با حمایت دولت و وزارت میراث‌فرهنگی، به‌طور قطع به یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور تبدیل خواهد شد.

در این نشست جمعی از فعلان حوزه گردشگری مسائل و مشکلات خود را در حوزه مختلف مطرح کردند.

همچنین پیش از این نشست نیز، در آستانه هفته دولت استاندار گیلان ، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و جمعی از مسئولان با حضور در گلزار شهدای لاهیجان به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کردند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ادامه سفر خود به گیلان از خانه بامبو و صنایع دستی در روستای لیالستان لاهیجان بازدید کرد.

