رئیس هیات عامل ایدرو گفت: در مجموع تا پایان امسال ۲۵۰ مگاوات توسط صنایع کوچک و خرد به شبکه برق منتقل می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرشاد مقیمی رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با اشاره به تسهیل گری در حوزه ورود صنایع متوسط، کوچک و خرد به انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار داشت: واحد‌های بزرگ صنعتی امکان سرمایه گذاری روی انرژی‌های تجدید پذیر را دارند، اما واحد‌های متوسط و کوچک این توان مالی را ندارند از این رو حمایت‌های مالی از این واحد‌ها صورت می‌گیرد.

وی افزود: بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی در داخل شهرک‌های صنعتی داریم که بالای یک تا ۲ مگاوات برق مصرف می‌کنند، طبق ماده ۱۶ قانون جهش تولید، دانش‌بنیان، صنایع با دیماند بالاتر از یک مگاوات، مشمول ماده قانونی شدند و موظفند هر سال حداقل یک درصد از برق مصرفی خود را از تجدیدپذیر‌ها تامین کنند که این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد خواهد رسید.

رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) ادامه داد: همچنین صنایع دیگری هستند که به خاطر قطعی‌های مکرر برق و ناترازی‌های انرژی، اقدام به ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی کردند در همین راستا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حمایت‌ها و مشوق‌هایی از جمله تسهیلات صندوق توسعه ملی و بانک‌ها در نظر گرفته است.

وی با بیان اینکه به واحد‌های صنعتی متقاضی انرژی‌های تجدیدپذیر تسهیلات پرداخت می‌شودگفت: واحد‌های متقاضی را به صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل معرفی می‌کنیم و برای صدور پروانه در راستای تجهیز، نصب و راه اندازی انرژی‌های تجدید پذیر بدون طی کردن مراحل پیچیده اداری، به سرعت اقدام می‌شود.

اختصاص زمین و تسهیلات صندوق توسعه ملی سیاست مشوقی برای برق صنایع

مقیمی عنوان کرد: همچنین در خصوص اختصاص زمین در شهرک‌های صنعتی و سایر مناطق با نهاد‌های مربوطه و در خصوص تامین ارز برای واردات پنل‌های خورشیدی با وزارتخانه‌های مربوطه هماهنگی‌هایی را انجام داده‌ایم تا از محل پنل‌هایی که اکنون وارد کشور شده است بخشی را به صنایع اختصاص بدهیم.

وی با اشاره به افتتاح ۳۲ مگاوات برق خورشیدی گفت: هفته گذشته با حضور رئیس جمهور در شهرک شمس آباد کار عملیاتی و اجرایی آغاز شد که تا ۴۰ روز آینده این شهرک مجهز به انرژی خورشیدی می‌شود.

رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) ادامه داد: در شهرک‌های صنعتی عباس آباد و ملارد یک و دو نیز توافقات برای ایجاد انرژی خورشیدی صورت گرفته است و به ظرفیت ۱۶ مگاوات در حال انجام است همچنین در شهرک صنعتی کاسپین ۱۰ مگاوات و در شهرستان نایین نیز به ظرفیت ۱۰ مگاوات در دست اقدام است.

وی ابراز کرد: هفت مگاوات برق توسط صنایع اکنون به بهره برداری رسیده است و در جلفا حدود ۴۵ مگاوات تا حدود یک ماه آینده از محل تسهیلگری در حوزه تامین ارز و تجهیزات و نصب در نظر گرفته شده است.

مقیمی با تاکید بر اینکه مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات موثری را در بحث تولید انرژی نو و پاک دنبال می‌کند گفت: اکنون توسط فولادی و سیمانی‌ها نیز بحث انرژی‌های تجدیدپذیر در حال ایجاد و راه اندازی است.

نوسازی صنایع برای مدیریت مصرف برق

وی عنوان کرد: ایدرو کمک به مدیریت انرژی با هدف نوسازی واحد‌های صنعتی را نیز در دستور کار داریم یعنی فارغ از بحث اینکه تولید انرژی را دنبال کنیم بحث کاهش مصرف انرژی به حدود ۳۷ درصد را نیز پیگیری می‌کنم اکنون ۱۹ واحد اقدام کردند.

مقیمی با اشاره به صدور مجوز نوسازی صنایع گفت:۶۴ واحد صنعتی در با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر نهاد‌ها در حال سپری کردن مراحل مختلف هستند به صورت پایلوت در ۲ استان آذربایجان شرقی و ایلام در حال انجام است.

وی افزود: بر این اساس نه تنها برق صنایع مدیریت می‌شود بلکه از لحاظ سخت افزاری، نرم افزاری و با استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی و شرکت‌های دانش بنیان، ارتقای فیزیکی و افزایش بهره وری را نیز به دنبال خواهد داشت از این رو مشوق‌هایی برای صنایع در نظر گرفته است که دستاورد‌ها بزرگی را در مدیریت مصرف رقم خواهد.

رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) خاطر نشان کرد: همانگونه که ناترازی انرژی ریشه در یک دهه گذشته دارد اکنون به سرعت نمی‌توان این ناترازی را به صورت کامل برطرف کرد، اما با برنامه‌ها و طرح‌هایی که در نظر گرفته شده می‌توان بخشی از این ناترازی را در صنایع برطرف کرد هر چند این امر مستلزم همکاری بخش خصوصی و جلب مشارکت سرمایه گذاری هاست.

منبع: ایرنا

برچسب ها: سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران ، تولید برق ، صنایع کوچک
