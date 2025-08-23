موجودی برنج فعالان این حوزه با هدف شفاف‌سازی بازار و جلوگیری از احتکار باید در سامانه جامع انبار‌ها ثبت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مومنی رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: تمامی فعالان حوزه برنج شامل واحد‌های شالیکوبی‌ها، انبارها، واحد‌های بسته بندی و سورتینگ ملزم به ثبت موجودی محصول در سامانه جامع انبار‌ها هستند.

او با بیان اینکه این اقدام با هدف شفاف‌سازی بازار برنج، جلوگیری از احتکار و افزایش نظارت بر قیمت‌ها انجام می‌شود، افزود: ثبت دقیق اطلاعات در سامانه جامع انبار‌ها امکان رصد میزان موجودی و گردش کالا را فراهم و به تنظیم بهتر بازار کمک می‌کند.

مومنی ادامه داد: موضوع ثبت برنج در سامانه با روش‌های مختلف به فعالان این حوزه اطلاع رسانی شده است و ثبت نکردن موجودی انبار‌ها با توجه به هشدار‌ها تخلف محسوب می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: ثبت نکردن موجودی انبار‌ها و کشف توسط دستگاه‌های نظارتی با جرایم سنگین همراه خواهد بود.

