نیروی هوایی آمریکا به دنبال کپی‌برداری از مدل پهپاد‌های ایرانی برای بهبود قابلیت‌های دفاعی خود و استفاده در تمرینات نظامی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نیروی هوایی آمریکا در مقابله با پهپاد‌های ایرانی ضعف دارد و به دنبال راهکاری برای خنثی‌سازی توان عملیاتی آن‌هاست. به همین منظور نیروی هوایی این کشور، در اقدامی بلندپروازانه از صنایع دفاعی خود درخواست کرده تا نمونه‌ای کاملاً مشابه مدل پهپاد تهاجمی ایرانی «شاهد-۱۳۶» را تولید کنند. این پهپاد کم‌هزینه، که ادعا می شود روسیه به‌طور گسترده از آن علیه اوکراین استفاده می‌کند، نمونه‌ای است که آمریکا مشتاق است راه‌های مقابله با آن را بیاموزد.

این درخواست تأکید می‌کند که پهپاد ساخته‌شده باید از نظر شکل، ابعاد و عملکرد کاملاً مشابه مدل ایرانی باشد، اگرچه دولت آمریکا هیچ مشخصات فنی خاصی را در اختیار ندارد. هدف نیروی هوایی آمریکا از ساخت مدل پهپاد ایرانی راهکاری برای مقابله با آن است تا توانایی دفاعی خود را در برابر تهدیدات آن در میدان نبرد امروز بهبود بخشند.

این درخواست شامل ساخت حداقل ۱۶ فروند پهپاد با امکان افزایش تا ۲۰ فروند دیگر است. هر کدام باید قابلیت حمل محموله‌ای بین ۷۰ تا ۱۰۰ پوند و پرواز به مسافت حداقل ۵۰ مایل را داشته باشند. این رقم در مقایسه با برد ۱۲۰۰ مایلی نمونه اصلی بسیار ناچیز است.

اگرچه هزینه هر فروند پهپاد شاهد-۱۳۶ بین ۲۰ تا ۵۰ هزار دلار است، هزینه موشک‌های مورد استفاده برای رهگیری آنها به میلیون‌ها دلار می‌رسد. این عدم تعادل قیمتی، استفاده از این پهپاد‌ها را برای ایران، متحدانش و اکنون روسیه—مدلی از آن را با نام «گران-۲» تولید می‌کند—جذاب کرده است.

علاوه بر این، سرعت کم و بُرد راداری کوچک این پهپادها، مقابله با آن‌ها را برای سیستم‌های دفاع هوایی سنتی دشوار کرده است. این ویژگی‌ها نه تنها نابودی آنها را مشکل‌تر می‌کند، بلکه تمرین برای مقابله با آنها را نیز بدون داشتن نمونه‌ای مشابه، به چالشی بزرگ تبدیل کرده است.

شرکت‌های دفاعی برای بهره‌برداری از این فرصت اعلام آمادگی کرده‌اند. «اسپکترورکس» از آریزونا و «گریفون ایرواسپیس» از آلاباما، به ترتیب پهپاد‌های «Low-Cost Uncrewed Combat Attack System» و «MQM-۱۷۲ Arrowhead» را که برای شبیه‌سازی عملکرد پهپاد شاهد طراحی شده‌اند، ارائه کرده‌اند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۰ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
حریفت منم امریکای وحشی و خبیث از وجود ایران کهن خواب نداری
۳
۱۴
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۸:۴۰ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
برای شاهدهای خود در هر ماه در جایی متقاوت امضایی بگذارید ،مثلا از خط بریل و نقطه کذاری استفاده کنید ،مهر مثلا داخل بال راست ،ابان داخل دم چپ و الی آخر . سریال نامبر همه طبق روال ،تا وقتی سریال نامبر رو کنند شما هم مدارک خود را رو کنید تا پوزشون بیفته .
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۳ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
ایران مقتدر و جاویدان فقط تو بمان با افتخار
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۲ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
آئرو نیوز دیگه چه سایتیه؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۷ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
دوران بزن در رو تمام شد
ایران مقتدر
سلام ایران به اروپا و آمریکا دیروز انجام شد
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۴:۱۸ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
آیا هدف از تولید پهپاد کاملا شبیه نسخه ایرانی نمی تونه برلی استفاده از آن در عملیات خرابکارانه و به نام ایران باشد تا دوستان و همسایگان ایران را به نا بد بین کند
۶
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۶ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
یانکی های تروریست
حسابی دارن میسوزن
۸
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۴ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
آمریکا دیگر ابر قدرت نیست.
اما هنوز بطور رسمی اعلام نشده است!
ایران مقتدر ششمین قدرت اتمی جهان شد.
اما هنوز بطور رسمی اعلام نشده است.
ایران صاحب حق وتو در سازمان ملل...
۱۶
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۵ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
اگه داشتی مسخره میکردی ، اشتباه منفی زدم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۶ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
اگه داشتی مسخره میکردی ،
اشتباه مثبت دادم
ا
Iran (Islamic Republic of)
امپراطور
۱۷:۱۵ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
آمریکا تا وقتی که بصورت مستقیم با یک قدرت واقعی نظامی رو در رو نشه همچنان خود را در قامت یک ابر قدرت حفظ خواهد کرد همچنان که هنگامی که متوجه شد جنگ مستقیم با یمن داره به جاهای باریک می کشه از ادامه جنگ ممانعت کرد.
