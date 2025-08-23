مراسم بزرگداشت بیست و هفتمین سالگرد شهادت سیداسدالله لاجوردی روز سه‌شنبه ۴ شهریورماه در مجموعه فرهنگی شهدای هفتم تیر (سرچشمه) برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم بزرگداشت بیست و هفتمین سالگرد شهادت سیداسدالله لاجوردی روز سه‌شنبه ۴ شهریورماه از ساعت ۱۶ در مجموعه فرهنگی شهدای هفتم تیر (سرچشمه) برگزار می‌شود. 

 سید اسدالله لاجوردی رئیس پیشین زندان اوین و دادستان انقلاب تهران در دهه ۶۰ بود. وی که از اعضای شورای مرکزی جمعیت مؤتلفه اسلامی بود پس از سقوط شاه در کنار شهید مهدی عراقی و شهید اسلامی از مسئولان انتظامات کمیته استقبال از امام خمینی بودند.

لاجوردی از ۲۰ شهریور ۱۳۵۹ با نظر مساعد امام خمینی و آیت‌الله بهشتی دادستان انقلاب تهران شد و در این سمت به مبارزه جدی با عوامل سازمان مجاهدین خلق (منافقین) که در آن زمان ترور مسؤلان را در دستور کار خود قرار داده بودند، پرداخت.

شهید لاجوردی در اول شهریور ۱۳۷۷ در حالی که هیچ سمت رسمی نداشت، در محل کسب خود در بازار تهران، توسط دو نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق ترور شد.

منبع: تسنیم

برچسب ها: مراسم بزرگداشت ، حمله تروریستی
خبرهای مرتبط
تروریسم باید از ریشه خشکانده شود؛ برنامه ویژه‌ای در دستورکار فراجاست
کشته شدن یک نیروی امنیتی دولت موقت سوریه در دیرالزور
حملۀ تروریستی به مأموران پلیس در ایرانشهر/ شهادت پنج مامور نیروی انتظامی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
یمنی‌ها هنوز قابلیت‌های جدید را رونمایی نکرده‌اند / حزب‌الله انگشتش روی ماشه است
پیام تبریک وزیر دفاع به تیم المپیاد نجوم اخترفیزیک ایران
شریعتمداری: مذاکره معنایی جز تسلیم ندارد
یکی از اهداف مکانیسم ماشه فشار اقتصادی به کشورمان است/ با تهدید جنگ میخواهند بازار ایران را معطل نگه دارند
در تمام مجوز‌های هیئت علمی حداقل ۲۰ درصد ظرفیت باید به نخبگان اختصاص یابد
تنها عامل بازدارنده در برابر دشمن صهیونیستی، سلاح مقاومت است/صهیون ها به چیزی جز نابودی حزب الله راضی نمیشوند
پیوند عمیق میان دولت، ملت و نیرو‌های مسلح، ضامن تحقق ایران قوی است
آخرین اخبار
پیوند عمیق میان دولت، ملت و نیرو‌های مسلح، ضامن تحقق ایران قوی است
شریعتمداری: مذاکره معنایی جز تسلیم ندارد
یمنی‌ها هنوز قابلیت‌های جدید را رونمایی نکرده‌اند / حزب‌الله انگشتش روی ماشه است
یکی از اهداف مکانیسم ماشه فشار اقتصادی به کشورمان است/ با تهدید جنگ میخواهند بازار ایران را معطل نگه دارند
در تمام مجوز‌های هیئت علمی حداقل ۲۰ درصد ظرفیت باید به نخبگان اختصاص یابد
تنها عامل بازدارنده در برابر دشمن صهیونیستی، سلاح مقاومت است/صهیون ها به چیزی جز نابودی حزب الله راضی نمیشوند
پیام تبریک وزیر دفاع به تیم المپیاد نجوم اخترفیزیک ایران
قفقاز نقشی حیاتی در آینده قدرت جهانی دارد
عراقچی: از خرمشهر تا جنگ ۱۲ روزه، پزشکان همواره پناه مردم بوده‌اند
پیام پزشکیان به مناسبت روز پزشک
موضع گیری نمایندگان مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری درخصوص بیانیه مدعیان اصلاح طلبی
سپاه در آمادگی کامل به سر می‌برد
ادامه رسیدگی به لایحه حمایت از ایرانیان در دستور کار این هفته مجلس
پنج وزیر به کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی می‌روند
مراسم بزرگداشت شهید لاجوردی سه‌شنبه برگزار می‌شود