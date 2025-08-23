بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برنامه‌ریزی کرده است تا حراج‌های سکه طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در سال ۱۴۰۴ مطابق رویه سال گذشته ادامه یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای تداوم عرضه و تامین سکه طلای مورد نیاز متقاضیان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برنامه‌ریزی کرده است تا حراج‌های سکه طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در سال ۱۴۰۴ مطابق رویه سال گذشته ادامه یابد. 

در این راستا اولین حراج انواع قطعات سکه طلای بهار آزادی در سال جاری با تاریخ ضرب ۱۳۸۶ در تاریخ ۵ شهریور ماه انجام می‌شود. تاریخ جلسات بعدی متعاقبا توسط مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام می‌شود.

همچنین در تداوم برنامه‌های پیش‌فروش سکه طلای در سال گذشته، اولین مرحله پیش‌فروش قطعی انواع قطعات سکه طلا (هر کد ملی ۱۵ عدد در قالب ۳ قطعه تمام، ۵ قطعه نیم و ۷ قطعه ربع سکه) برای سررسید پایان آذرماه امسال در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ انجام خواهد شد. 

شرایط پیش‌خرید و تاریخ واریز وجه و سفارش گذاری متقاضیان از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام می‌شود.

برچسب ها: بانک مرکزی ، حراج سکه
خبرهای مرتبط
تالار دوم ارز تجاری، بازار شفاف معاملات توافقی گروه دوم
آغاز تحویل فیزیکی ۹۵ هزار سکه پیش فروش سررسید ۳۰ مردادماه ۱۴۰۴
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۸ مرداد ۱۴۰۴
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۶ مرداد ۱۴۰۴
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۷ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
تو این کشور همه چیز برای پول دارها ست.فروش و پیش فروش خودرو های میلیاردی با اقساط بالای یکصد میلیون تومان و حالا هم سکه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۲ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
دولت سکه به مردم می فروشد تا کسب درآمد کند بعد اسم مردم را می گذارد سوداگر و مالیات بر سکه ها می بندد !!!
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۳ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
هیچ کشوری برای کنترل تورم به صورت مشخص طلا نمی‌فروشد؛ در واقع، فروش طلا توسط کشورها برای کنترل تورم یک سیاست رایج و شناخته شده نیست و تاریخچه اقتصادی نشان می‌دهد که فروش طلا در دوره‌هایی که نرخ ارز به طلا وابسته بود (مانند سیستم استاندارد طلا)، برای کاهش فشار تورمی رخ می‌داد، اما این سیستم دیگر وجود ندارد.
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۰ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
باز هم شرایط عالی برای پولداران تا به ثروت خود افزوده کنند
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۴ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
بانک مرکزی شده مرکز دلال بازی با سکه و ایجاد تورم و گرانی برای جبران کسری بودجه دولت ناتراز ایران.
۲
۱۸
پاسخ دادن
معمای کاهش تولید خودرو در ایران چیست؟
هزینه کشاورزان اروپایی بالا می‌رود؟
برقراری قطار‌های فوق‌العاده مسافری برای روز‌های پایانی ماه صفر+ فیلم
کاهش هزینه‌های مالیاتی از طریق حساب ۱۰۰ مالیات
افزایش سه میلیارد دلاری سطح روابط اقتصادی ایران و ارمنستان
جوجه ریزی مرداد به ۱۴۵ میلیون قطعه می‌رسد
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی
ردیابی ۱۴۰ هزار تراکنش مشکوک و شناسایی ۱۱۹ شرکت صوری
آخرین اخبار
ردیابی ۱۴۰ هزار تراکنش مشکوک و شناسایی ۱۱۹ شرکت صوری
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی
جوجه ریزی مرداد به ۱۴۵ میلیون قطعه می‌رسد
برقراری قطار‌های فوق‌العاده مسافری برای روز‌های پایانی ماه صفر+ فیلم
معمای کاهش تولید خودرو در ایران چیست؟
کاهش هزینه‌های مالیاتی از طریق حساب ۱۰۰ مالیات
افزایش سه میلیارد دلاری سطح روابط اقتصادی ایران و ارمنستان
هزینه کشاورزان اروپایی بالا می‌رود؟
تاکسی اینترنتی شهرزاد و بابک زنجانی مجوز ندارند
ممنوعیت تردد در محور چالوس همچنان پابرجاست
پایداری جو هوا تا ۵ روز آینده در بسیاری از مناطق کشور
۷۹ واحد نمونه صنعتی و معدنی در مراسم روز ملی صنعت و معدن معرفی می‌شوند
ورود روزانه ۱۸۰۰ اتوبوس به مشهد برای بازگشت زائران
وزارت نیرو مخالفتی با ساخت و ساز متوازن و متناسب ندارد
تالار دوم ارز تجاری، بازار شفاف معاملات توافقی گروه دوم
پرداخت ۳۰ همت سود به ۱۰ میلیون سهام‌دار در مرداد ۱۴۰۴
جابه جایی بیش از ۱۴۷ هزار زائر به مشهد از طریق ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱ شهریور ماه
اعزام ۲هزار و۲۰۰ دستگاه اتوبوس به مشهد برای بازگشت زائران
آغاز پرواز‌های برگشت عمره از ۱۰ شهریورماه ماه/ انجام روزانه یک پرواز حج عمره از ترمینال سلام
تدوین ۹۰ درصدی مقررات قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها
حراج و پیش‌فروش قطعی انواع سکه طلای بانک مرکزی از این هفته آغاز می‌شود
۲۵۰ مگاوات انرژی توسط صنایع تا پایان امسال به شبکه برق تزریق می‌شود