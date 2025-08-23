اجتماع بزرگ عزاداران و هیئات مذهبی گلستان در حرم مطهر رضوی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - حجت الاسلام گرزین گفت: امروز اول شهریورماه، مشهد مقدس، شاهد برگزاری اجتماع باشکوه و معنوی عزاداران حسینی از استان گلستان، بود.

او افزود: این مراسم در ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد حرم مطهر رضوی برگزار شد و حال و هوایی ویژه به بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع) بخشید.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت:در این اجتماع پرشور، هیئت‌های مذهبی از استان حضور یافتند که شامل هیئت‌های پیاده و هیئت‌های سواره بودند.

او ادامه داد: عزاداران با اجرای آیین‌های سنتی عزاداری همچون نوحه‌خوانی و سینه‌زنی، ارادت و دلدادگی خود را به ساحت امام رئوف حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) ابراز کردند.

گرزین بیان کرد: این مراسم معنوی با استقبال پرشور زائران و مجاوران حرم مطهر همراه شد و جلوه‌ای از وحدت، همدلی و عشق به اهل‌بیت (ع) را در فضای روحانی حرم رضوی به نمایش گذاشت.