باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده – حسین خادمی عکاس مازندرانی تصویر زیبایی از خرس های قهوه‌ای در پناهگاه حیات وحش دودانگه و چهاردانگه/ ساری ثبت کرد.

خرس قهوه‌ای در بسیاری از مناطق مازندران زیست می‌کند و اگرچه برخی‌ها معتقدند نسل آنان در جنگل‌های شمال در خطر است، اما در سال‌های اخیر تصاویر فراوانی از خرس در جنگل‌های استان ثبت شده که امید را برای بقای این گونه جانوری افزایش داده است.

حضور خرس‌های قهوه‌ای در مازندران فقط محدود به مناطق حفاظت شده و پارک‌های حیات وحش نیست و بنا به گفته کارشناسان محیط زیست استان این جانوران در اکثر نقاط جنگلی و کوهستانی استان زندگی می‌کنند.