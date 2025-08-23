داوطلبان  تیم پزشکی برای سفر جهادی بسیار زیاد هستند + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0640 \u062c\u0639\u0641\u0631 \u06a9\u0644\u0627\u0647\u06cc\u060c \u062f\u0646\u062f\u0627\u0646\u067e\u0632\u0634\u06a9 \u062c\u0647\u0627\u062f\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u062f\u0627\u0648\u0637\u0644\u0628\u0627\u0646 \u00a0\u062a\u06cc\u0645 \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0633\u0641\u0631\u0647\u0627\u06cc \u062c\u0647\u0627\u062f\u06cc \u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631 \u0632\u06cc\u0627\u062f \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\n\n\u00a0