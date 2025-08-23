باشگاه خبرنگاران جوان - کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از روز دوشنبه (سوم شهریورماه) تشکیل جلسه خواهند داد و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی میزبان وزیر جهاد کشاورزی است تا غلامرضا نوری قلزجه به برخی از سئوالات از جمله درباره عملکرد وزارتخانه برای تامین نهاده‌های دامی و نحوه اجرای برنامه هفتم توسعه در حوزه وزارت جهاد کشاورزی به نمایندگان پاسخ دهد.

در این هفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خواهد رفت تا درباره اقدامات یک سال گذشته وزارتخانه به ویژه در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به اعضای کمیسیون گزارش دهد.

کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بررسی لایحه الحاق صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون به فهرست شرکت‌ها موضوع ماده (۱۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را با حضور مسوولان از دستگاه‌های مختلف بررسی خواهد کرد.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این هفته برگزاری نشست مشترک با رئیس سازمان صدا و سیما را در دستور کار دارد.

بررسی مسائل و مشکلات حقوق و دستمزد کارکنان صنعت نفت کشور نیز در دستور کار این هفته کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی است.

وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خواهد رفت تا به سئوالات برخی از نمایندگان پاسخ دهد.

اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، بازید از شرکت مخابرات ایران و استماع گزارش مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این شرکت را در دستور کار خود دارند.

در این هفته وزیر نفت مهمان کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی است تا به برخی از سئوالات نمایندگان از جمله بررسی عملکرد وزارت نفت در تامین مالی طرح‌های زیرساختی منجر به کاهش سوخت پاسخ دهد.

همچنین وزیر نیرو با حضور در کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی به سئوالات برخی از نمایندگان درباره موضوعات مختلف پاسخ خواهد داد.

منبع: ایرنا