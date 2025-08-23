ثبت نام و انتخاب رشته‌های بدون آزمون با شیوه پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۴ از دوشنبه سوم شهریورماه آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - متقاضیان پذیرش در رشته های با سوابق تحصیلی (مجموعه‌های بدون آزمون) کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۴ می توانند از دوشنبه سوم شهریور تا جمعه هفتم شهریورماه ۱۴۰۴ برای ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام کنند.

متقاضیان پذیرش در رشته های با سوابق تحصیلی (مجموعه‌های بدون آزمون) می توانند جهت ثبت نام و انتخاب کدرشته محل ها به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org اقدام کنند.

همچنین متقاضیان پذیرش در رشته های با سوابق تحصیلی (مجموعه‌های بدون آزمون) که در زمان مقرر ۲۵ تا ۳۱ خردادماه ۱۴۰۴ ثبت نام کرده بودند نیز می توانند جهت مشاهده و ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی و کدرشته محل های انتخابی خود از ۳ تا ۷ شهریور با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش (قسمت ویرایش اطلاعات) نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

برای پذیرش مجموعه های ثبت نامی با شیوه پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی آزمون برگزار نخواهد شد و پذیرش دانشجو در این رشته‌ها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کاردانی) صورت می‌گیرد.

جدول مجموعه های ثبت نامی با شیوه پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون)

گروه آموزشی رشته
گروه علوم پزشکی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار (کد ۱۰۲) علوم آزمایشگاهی (کد ۱۱۰) مهندسی بهداشت محیط (کد ۱۰۴) مدارک پزشکی (کد۱۱۲) ساخت پروتزهای دندانی (کد ۱۰۵) هوشبری (کد ۱۱۳)
گروه فنی و مهندسی ایمنی صنعتی (کد ۲۰۲) معدن (کد ۲۱۳) برق (کد ۲۰۴) مکانیک (کد ۲۱۵) صنایع چوب و مبلمان (کد ۲۰۷) عمران و معماری (کد ۲۱۶) صنایع شیمیایی (کد ۲۰۸) صنایع نساجی (کد ۲۱۸) کامپیوتر (کد ۲۱۰) ناوبری (کد ۲۳۳) مواد (کد ۲۱۱)
گروه علوم کشاورزی، دامپزشکی و منابع طبیعی مهندسی آبیاری و منابع طبیعی (کد ۳۰۱) شیلات (کد ۳۰۹) علوم دامی (کد ۳۰۶) علوم و صنایع غذایی (کد ۳۱۱) زراعت و باغبانی (کد ۳۰۷)
گروه علوم پایه آمار (کد ۴۰۱)
گروه علوم انسانی زبان انگلیسی (کد ۵۰۴) حسابداری (کد ۵۱۴) باستان شناسی (کد ۵۱۱) علوم انتظامی (کد ۵۱۶) علوم ورزشی (کد ۵۱۲) مدیریت (کد ۵۱۸) تربیت معلم قرآن کریم (کد ۵۱۳) حقوق (کد ۵۱۹)
گروه هنر طراحی و دوخت پوشاک (کد ۶۰۱) نوازندگی ساز ایرانی (کد ۶۰۴) صنایع دستی (کد ۶۰۲) هنرهای تجسمی (کد ۶۰۵) مرمت و احیای بناهای تاریخی (کد ۶۰۳)

آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۴ صرفا در مجموعه ثبت نامی با شیوه پذیرش با آزمون در گروه علوم پزشکی شامل «تکنولوژی اتاق عمل»، «مامایی»، «بهداشت عمومی»، «فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی» و «تکنولوژی پرتوشناسی» صبح روز جمعه ۷ شهریورماه ۱۴۰۴ در ۷۹ شهرستان برگزار می‌شود.

برچسب ها: کاردانی به کارشناسی ، رشته های بدون آزمون کاردانی
خبرهای مرتبط
آغاز توزیع کارت آزمون کاردانی به کارشناسی از فردا
اعلام زمان پرینت و محل رفع نقص کارت آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته
جزئیات صدور کارت شرکت در آزمون کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و موسسات غیرانتفاعی
امکان پذیرش در ۲۵ رشته کاردانی فنی حرفه‌ای بدون آزمون فراهم شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اقدامات ضروری برای مراقبت از زانو‌ها
حکمرانی امام رضا (ع) مبتنی بر تقویت اعتماد و حفظ وحدت اجتماعی بود
تولید ژلاتین با کیفیت از ضایعات ماهی خلیج فارس
چت‌بات شیطانی می‌خواهد انسان‌ها را برده خود کند و بکشد!
همکاری دانشمند ایرانی با تلسکوپ هابل در ثبت عکس انفجار ابرنواختر
بودجه ۶.۳ همتی برای برنامه شیرمدرسه در ۱۴۰۴
شب‌بیدار‌ها مراقب دیابت باشند
آغاز توزیع کارت آزمون کاردانی به کارشناسی از فردا
آخرین اخبار
آغاز توزیع کارت آزمون کاردانی به کارشناسی از فردا
شب‌بیدار‌ها مراقب دیابت باشند
بودجه ۶.۳ همتی برای برنامه شیرمدرسه در ۱۴۰۴
چت‌بات شیطانی می‌خواهد انسان‌ها را برده خود کند و بکشد!
همکاری دانشمند ایرانی با تلسکوپ هابل در ثبت عکس انفجار ابرنواختر
اقدامات ضروری برای مراقبت از زانو‌ها
تولید ژلاتین با کیفیت از ضایعات ماهی خلیج فارس
حکمرانی امام رضا (ع) مبتنی بر تقویت اعتماد و حفظ وحدت اجتماعی بود
تسریع در ساخت بیمارستان جایگزین هفتم تیر
پرواز فوتون‌های پیام‌رسان: فرصتی برای درخشش استعداد‌های جوان در جایزه ملی مصطفی
باید همه کمک کنیم تا سطح خدمات سلامت ارتقا یابد
واکنش سازمان غذا و دارو به کمبود شیرخشک
توزیع بیش از یک میلیون و ۱۵۰ هزار گذرنامه زیارتی از طریق شرکت پست
وزیر علوم: مساجد پایگاه تربیت مذهبی و فرهنگی جوانان است
تبریک معاون علمی رئیس‌جمهور به مناسبت افتخارآفرینی جوانان ایرانی در رقابت‌های نجوم و اخترفیزیک
فعالیت‌های سنگین بدنی شایع‌ترین علت گرفتگی عضلانی است
آغاز انتخاب رشته‌های بدون آزمون کاردانی به کارشناسی از ۳ شهریور
امکان پذیرش در ۲۵ رشته کاردانی فنی حرفه‌ای بدون آزمون فراهم شد
پزشکان نه فقط به دانش و مهارت بلکه به صبوری و تعهدی عمیق تکیه دارند