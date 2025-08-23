باشگاه خبرنگاران جوان _ محمود هاشمی گفت: گرامیداشت هفته دولت امسال، ۱۱۳ پروژه مشتمل بر گازرسانی به شهرها، روستا‌ها و واحد‌های تولیدی و صنعتی در استان با اعتبار ۲ هزار و ۷۴ میلیارد تومان به بهره‌برداری خواهد رسید و همچنین عملیات اجرایی ۵۳۷ پروژه جدید با پیش بینی بودجه بیش از ۹هزار و ۶۴۷ میلیارد تومان نیز آغاز می‌شود.

وی بیان کرد: پروژه‌های آماده افتتاح شامل گازرسانی به چهار شهر با بیش از ۴۵ هزار خانوار، ۸۸ روستا با بیش از سه هزار خانوار و ۲۱ واحد صنعتی و تولیدی است.

سرپرست شرکت گاز سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: علاوه بر این، کلنگ‌زنی ۵۳۷ پروژه گازرسانی نیز انجام خواهد شد که شامل آغاز عملیات گازرسانی به سه شهر با بیش از چهار هزار و ۵۰۰ خانوار، ۳۱۳ روستا با بیش از ۴۸ هزار و ۵۰۰ خانوار و ۲۲۱ واحد صنعتی و تولیدی استان است.

وی تصریح کرد: این پروژه‌ها در نقاط مختلف سیستان و بلوچستان از جمله شهر‌های گلمورتی، میرجاوه، هیرمند، هامون، زاهدان، ایرانشهر، چابهار، خاش و بمپور اجرا شده و چشم‌انداز روشنی را برای رشد همه جانبه و توسعه پایدار زیرساخت‌های انرژی استان، ارتقای کیفیت زندگی خانوار‌های شهری، روستایی و همچنین افزایش ظرفیت‌های اقتصادی و رفاهی و محرومیت زدایی در منطقه ایفا می‌کند.

