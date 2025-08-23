باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که باشگاه پرسپولیس روزهای پُرتنشی را پشت سر میگذارد، جلسه هیئت مدیره این باشگاه برخلاف روند معمول قرار نیست روز دوشنبه هفته جاری برگزار شود و احتمالاً سهشنبه برگزار خواهد شد.
پرسپولیس دوشنبه در هفته دوم لیگ برتر به مصاف سپاهان اصفهان خواهد رفت و به همین دلیل نشست هیئت مدیره سرخپوشان در این روز برگزار نمیشود و به سهشنبه موکول شده است. طبق شنیدههای تسنیم، احتمالاً در این نشست اعضای هیئت مدیره عملکرد رضا درویش را در نقل وانتقالات مورد بررسی قرار خواهند داد و با توجه به فضای منفی ایجاد شده علیه مدیرعامل پرسپولیس، ممکن است درباره او تصمیمگیری شود.
همچنین شنیده میشود با توجه به اتفاقات رخ داده در باشگاه پرسپولیس و اختلافنظرهای به وجود آمده در سطح مدیران این باشگاه، احتمال استعفای یک عضو هیئت مدیره پرسپولیس نیز در جلسه روز سهشنبه وجود دارد.
منبع: تسنیم