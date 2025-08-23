پرداخت بیش از ۹۳ درصد مطالبات گندمکاران سیستان و بلوچستان

باشگاه خبرنگاران جوان _ علیرضا دهمرده گفت : در سال زراعی جاری، خرید گندم تولیدی کشاورزان استان در قالب خرید تضمینی، توافقی و بذری با حجم کلی ۵۴ هزار تن به انجام رسیده است.

دهمرده در تشریح جزئیات این خرید گفت: از این مقدار، ۵۲ هزار و ۶۷۷ تن در قالب خرید تضمینی (سامانه سیفا)، ۹۵۰ تن به صورت خرید توافقی توسط کارخانجات آرد (سیفا ۲) و ۵۰۰ تن نیز به عنوان بذر در طبقات گواهی شده، مادری و پرورشی به مراکز خرید مجاز تحویل داده شده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری، با تصویب شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، مبلغ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین و توسط وزیر جهاد کشاورزی اعلام شد.

دهمرده با اشاره به پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران خاطرنشان کرد: کل بهای ریالی خرید تضمینی گندم در سامانه سیفا تاکنون بالغ بر ۱۰ هزار و ۷۶۹ میلیارد و ۱۸۳ میلیون ریال بوده که از این میزان، مبلغ ۱۰ هزار و ۷۴ میلیارد و ۶۶۹ میلیون ریال معادل ۹۳ درصد از مطالبات کشاورزان عزیز پرداخت شده است.

سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان

وی افزود: مانده مطالبات گندمکاران استان در حال حاضر ۶۹۴ میلیارد و ۲۹۲ میلیون ریال معادل ۶.۵ درصد است که در سریعترین زمان ممکن پرداخت خواهد شد.

دهمرده خرید گندم امسال را از سطحی بالغ بر ۳۴ هزار هکتار از مزارع استان انجام شده دانست و از همکاری و همراهی کشاورزان زحمتکش در تامین امنیت غذایی کشور تقدیر کرد.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان