مدیر مخابرات منطقه خوزستان گفت: عملیات اجرایی طرح توسعه و اتصال سایت‌های همراه اول به شبکه فیبرنوری در استان در حال انجام است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان-  رحیم فلاح زاده گفت: با هدف ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی و افزایش پایداری شبکه، طرح اتصال سایت‌های همراه اول به شبکه فیبرنوری در استان با موفقیت در حال اجرا است.

وی افزود: در فاز جدید این طرح، بیش از ۷۰ سایت ارتباطات سیار همراه اول با انجام عملیات گسترده حفاری و کابل‌کشی فیبر نوری به شبکه متصل شده‌اند.

فلاح زاده ادامه داد: با اجرای این طرح، ارتباط رادیویی این سایت‌ها حذف و تجهیزات رادیویی آزاد شده، برای توسعه و راه‌اندازی سایت‌های جدید همراه اول مورد استفاده دوباره قرار می‌گیرد، این اقدام، ضمن بهینه‌سازی منابع، نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی استان ایفا می‌کند.

مدیر مخابرات منطقه خوزستان اضافه کرد: در ادامه این مسیر، طراحی و اجرای عملیات اتصال ۹۰ سایت دیگر همراه اول در شهرستان‌های مختلف استان در دست انجام است که با بهره‌برداری از آنها، شاهد ارتقای قابل توجهی در کیفیت و پایداری ارتباطات همراه اول در خوزستان خواهیم بود.

به گفته فلاح زاده؛ این طرح در راستای گسترش زیرساخت‌ها، افزایش کیفیت و پایداری شبکه، ارتقای کیفیت ارتباطات و همچنین آماده‌سازی بستر و زیرساخت فنی برای ارائه خدمات فناوری نسل پنجم تلفن همراه (۵G) و در چارچوب اجرای سیاست‌های کلان شرکت مخابرات ایران برای تحول دیجیتال و هوشمندسازی ارتباطات در سطح استان به اجرا در آمده است.

برچسب ها: مخابرات خوزستان ، شبکه فیبرنوری
خبرهای مرتبط
بهره مندی ۴۵۶ روستای کردستان ازشبکه فیبر نوری
مدیر مخابرات خوزستان:
شبکه مخابراتی خوزستان در مسیر توسعه گام برمی دارد
اتصال ۵ روستای شهرستان سامان به شبکه فیبرنوری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
کنترل آتش‌سوزی بخش عراقی تالاب هورالعظیم در حیطه اختیارات ایران نیست
اتصال ۷۰ دکل مخابراتی و سایت همراه اول به شبکه فیبرنوری در خوزستان
دزفول، قطب تولید ذرت علوفه‌ای کشور
اولویت شهرداری شادگان اتمام پروژه‌های نیمه تمام است