اتصال ۷۰ دکل مخابراتی و سایت همراه اول به شبکه فیبرنوری در خوزستان

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- رحیم فلاح زاده گفت: با هدف ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی و افزایش پایداری شبکه، طرح اتصال سایت‌های همراه اول به شبکه فیبرنوری در استان با موفقیت در حال اجرا است.

وی افزود: در فاز جدید این طرح، بیش از ۷۰ سایت ارتباطات سیار همراه اول با انجام عملیات گسترده حفاری و کابل‌کشی فیبر نوری به شبکه متصل شده‌اند.

فلاح زاده ادامه داد: با اجرای این طرح، ارتباط رادیویی این سایت‌ها حذف و تجهیزات رادیویی آزاد شده، برای توسعه و راه‌اندازی سایت‌های جدید همراه اول مورد استفاده دوباره قرار می‌گیرد، این اقدام، ضمن بهینه‌سازی منابع، نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی استان ایفا می‌کند.

مدیر مخابرات منطقه خوزستان اضافه کرد: در ادامه این مسیر، طراحی و اجرای عملیات اتصال ۹۰ سایت دیگر همراه اول در شهرستان‌های مختلف استان در دست انجام است که با بهره‌برداری از آنها، شاهد ارتقای قابل توجهی در کیفیت و پایداری ارتباطات همراه اول در خوزستان خواهیم بود.

به گفته فلاح زاده؛ این طرح در راستای گسترش زیرساخت‌ها، افزایش کیفیت و پایداری شبکه، ارتقای کیفیت ارتباطات و همچنین آماده‌سازی بستر و زیرساخت فنی برای ارائه خدمات فناوری نسل پنجم تلفن همراه (۵G) و در چارچوب اجرای سیاست‌های کلان شرکت مخابرات ایران برای تحول دیجیتال و هوشمندسازی ارتباطات در سطح استان به اجرا در آمده است.