سؤال: آقای رضوانی، از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت ورزش و جوانان در دولت چهاردهم، موضوع آمایش سرزمینی ورزش کشور است. شما این طرح را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

آمایش سرزمینی ورزش کشور یک گام بنیادین است. این طرح می‌تواند با شناسایی دقیق نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها، ورزش ایران را در مسیری علمی، راهبردی و پایدار قرار دهد. خوشبختانه دکتر دنیا مالی با اشراف کامل بر مسائل کلان مدیریتی کشور، توجه ویژه‌ای به این موضوع داشتند و با تلاش مستمر ایشان این طرح در نهایت با حضور معاون اول رئیس‌جمهور رونمایی شد. باور دارم محتوای این سند می‌تواند ورزش ایران را سریع‌تر و منطقی‌تر از گذشته به سمت توسعه پایدار هدایت کند.

سؤال: یکی دیگر از تحولات مهم، موضوع معافیت مالیاتی باشگاه‌هاست. این تصمیم چه تأثیری بر آینده ورزش کشور دارد؟

این اتفاق، یکی از بهترین خبر‌ها برای ورزش بود. مهرماه ۱۴۰۳ و در همان ماه‌های نخست دولت وفاق، این تصمیم اجرایی شد. باشگاه‌ها حلقه واسط مردم و فدراسیون‌ها هستند؛ هرچه تعدادشان بیشتر، فعالیت‌شان علمی‌تر و ساختارشان رسمی‌تر شود، ورزش کشور تعالی بیشتری خواهد یافت. معافیت مالیاتی می‌تواند به رشد باشگاه‌داری حرفه‌ای و جذب سرمایه‌گذاران کمک کند.

سؤال: به بحث المپیک و بازی‌های آسیایی بپردازیم. نقش برنامه‌ریزی راهبردی را در این مسیر چگونه می‌بینید؟

موفقیت در عرصه‌های بزرگی مثل المپیک و بازی‌های آسیایی جز با پایبندی به برنامه استراتژیک محقق نمی‌شود. خوشبختانه دولت چهاردهم نگاه جدی به این موضوع داشت و امروز فدراسیون‌ها با نقشه راه مشخص حرکت می‌کنند.

سؤال: هوش مصنوعی نیز به عنوان یکی از ابزار‌های نوین در ورزش مطرح است. فدراسیون شما چه تجربه‌ای در این زمینه دارد؟

هوش مصنوعی ابزاری که می‌تواند فرآیند‌های ورزشی را سریع‌تر، دقیق‌تر و کارآمدتر کند.

در فدراسیون ورزش‌های آبی نیز از هوش مصنوعی در رشته شنا بهره گرفته‌ایم و گزارش‌های اولیه بسیار امیدبخش است. بدون تردید این فناوری می‌تواند ورزش ما را با سرعت بیشتری به استاندارد‌های جهانی نزدیک کند.

سؤال: تصویب نظام جامع باشگاه‌داری هم از دستاورد‌های اخیر بوده است. دیدگاه شما چیست؟

این نظامنامه، سال‌ها مطالبه ورزش ایران بود و خوشبختانه در مجلس به تصویب رسید. اجرای آن به معنای ورود جدی‌تر بخش خصوصی و حامیان مالی بزرگ به عرصه ورزش است و بدون اغراق، یکی از اتفاقات مهم برای رشد باشگاه‌ها و حرفه‌ای‌تر شدن لیگ‌های ورزشی محسوب می‌شود.

سؤال: ورزش بانوان در دولت وفاق چه مسیری را طی کرده است؟

خوشبختانه ورزش بانوان هم در ساختار وزارت ورزش و هم در فدراسیون‌ها جایگاه بهتری یافته است. نگاه حمایتی دولت و وزارتخانه سبب شد مسیر رشد بانوان در عرصه‌های قانونی و بین‌المللی شتاب بگیرد.

سؤال: اجازه دهید به دستاورد‌های ورزش‌های آبی هم بپردازیم. مهم‌ترین موفقیت‌های اخیر چه بوده است؟

قهرمانی تیم واترپلوی جوانان ایران در آسیا و احترام زیبای این تیم به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، نمونه‌ای ارزشمند از تلفیق موفقیت ورزشی و هویت ملی بود. در شنا نیز حضور امیدوارکننده سامیار عبدلی در مسابقات جهانی و ظهور سام واژیر پدیده ۱۷ ساله شیرجه، نویدبخش آینده‌ای روشن است. علاوه بر این، آغاز «طرح ملی شنای نخبگان» گام مهمی برای شناسایی استعداد‌های برتر است. امیدواریم در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین و بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی، شاهد درخشش شناگران جوان ایران باشیم. همچنین به حضور تیم‌های ملی شنا، شیرجه و واترپلو در قهرمانی آسیا در همدان امید زیادی داریم.

سؤال: به عضویت خودتان در هیأت رئیسه فدراسیون جهانی هم اشاره کنیم. این اتفاق چه اهمیتی دارد؟

این موفقیت یک دستاورد شخصی نیست؛ بلکه متعلق به ورزش ایران است. عضویت در هیأت رئیسه فدراسیون جهانی ورزش‌های آبی به معنای دیده شدن جایگاه کشورمان در سطح بین‌المللی است و می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه این رشته‌ها در ایران فراهم کند.