هاکی روی یخ در سال‌های اخیر با وجود قدمت بسیار کم در شروع این رشته در کشورمان افتخارات بین المللی زیادی به ارمغان آورده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ورزش هاکی روی یخ در ایران از رشته‌های نوپایی است که در رده‌های مختلف فعالیت خود را آغاز کرده و موفق به کسب عناوین بین المللی زیادی شده است.

این رشته با وجود استعداد‌های درخشان در ایران از امکانات سخت افزاری رنج می‌برد و نبود پیست مسابقه و تمرین در کشور باعث شده است بسیاری از علاقه‌مندان پشت خط کمبود تجهیزات قرار بگیرند.

در روز‌های اخیر بار‌ها مصاحبه‌های علاقه‌مندان به این رشته پر طرفدار را در مورد کمبود امکانات سخت افزاری شاهد بودیم.

ایلیا حمزه ملی پوش‌های روی یخ کشورمان در مورد این رشته ورزشی گفت: پیست یخ از مهمترین تجهیزات این رشته برای حضور موفق در آینده و جذب استعداد‌های برتر این رشته است و کشور ما نشان داده در همین زمان کم از تاسیس تا کنون استعداد‌های خوبی در این رشته دارد.

خوشبختانه در روز‌های اخیر اردوی خوبی در روسیه با هماهنگی انجمن ایران و روسیه برگزار شد و بنده در این اردو در کنار یکی از تیم‌های روسی هم تمرین کردم و هم در شرایط مسابقه قرار گرفتم و این به بار فنی خودم و تیم ملی کمک می‌کند.

همچنین ملیحه علی بیکلو دیگر ملی پوش کشورمان در رده جوانان نیز در اینباره گفت: در همین زمان کم در تیم امید‌ها موفق شدیم در رقابت‌های آسیایی به میزبانی العین به رتبه دوم برسیم و این نشان می‌دهد این ورزش در ایران پتانسیل بالایی دارد و در صورتی که تعداد پیست‌های این رشته افزایش یابد در آینده حرف‌های زیادی برای گفتن داریم.

وی ادامه داد: در حال حاضر برای رقابت‌های جوانان جهان در حال آماغده شدن هستیم و تنها پیست موجود برای اردو‌های ما در تهران است و به جز این سالن جایی برای تمرین وجود ندارد و با توجه به یمزان علاقه مندی و استعداد‌های ایران در این رشته این سالن به تنهایی جوابگوی علاقه‌مندان نیست و امیدوارم مسئولان هر چه زودتر برای احداث پیست اقدام کنند.

برچسب ها: ورزش های زمستانی ، هاکی روی یخ
