مردم لندن خواستار پایان نسل‌کشی در غزه + فیلم

تصاویری از اعتراضات مردم انگلیس در مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در لندن را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهروندان پایتخت انگلیس در تجمع اعتراضی مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در لندن خواستار پایان نسل‌کشی در غزه شدند.

 

 

 

