باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به وضعیت ترافیکی کشور گفت: در حال حاضر محور‌های منتهی به خراسان رضوی پرحجم، اما روان است. همچنین محور‌های شمالی شامل فیروزکوه، هراز، چالوس، آزادراه تهران شمال و آزادراه قزوین رشت در هر ۲ مسیر رفت و برگشت، پرحجم، اما بدون گره ترافیکی گزارش شده‌اند.

وی با بیان اینکه اوج ترافیک عصرگاهی در برخی محور‌های شمالی دور از انتظار نیست، افزود: پیش‌بینی ما این است که از غروب امروز بار ترافیک در محور چالوس به سمت جنوب افزایش یابد و احتمالاً به شرایط سنگین برسد. در صورت بروز این وضعیت و برای مدیریت ایمن تردد، طرح یک‌طرفه کردن مسیر شمال به جنوب در محور چالوس و آزادراه تهران شمال اجرا خواهد شد.

سرهنگ محبی از رانندگان خواست با برنامه‌ریزی سفر، رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از توقف‌های غیرضروری، به روان‌سازی ترافیک و پیشگیری از حوادث کمک کنند.

منبع: مهر