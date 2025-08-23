ادامه رسیدگی به لایحه حمایت از ایرانیان در دستور کار این هفته مجلس

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - صحن علنی مجلس شورای اسلامی پس از ۲ هفته تعطیلی برای حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه جهت رسیدگی به امور مردم، روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته (۴ و ۵ شهریورماه ۱۴۰۴) تشکیل خواهد شد و علاوه بر بررسی لایحه حمایت از ایرانیان، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در دستور کار نمایندگان قرار دارد.

بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی نیز در دستور کار این هفته نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه قرار است در این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بحث و بررسی شود.

بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده هم در دستور این هفته صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

همچنین گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح تبصره (۱) و (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی برای دستور این هفته صحن علنی مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است.

