باشگاه خبرنگاران جوان فلاحتی- حجت الاسلام علیرضا نجیمی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد با اشاره به اینکه مراسم عزاداری در سراسر استان در حال برگزاری است،گفت:بر اساس یک رسم دیرینه و کاری ارزشمند، ۱۱۰ هیات مذهبی سینه زن و زنجیرزن از ۱۲ شهرستان استان به یاد شهدای مظلوم دشت نینوا با حضور در آستان مقدس امام رضا (ع) به عزاداری و نوحه خوانی می پردازند.

وی از برگزاری اجتماع هیئات مذهبی استان در جوار بارگاه منور امام رضا (ع) خبر داد و افزود: این مراسم همزمان با رحلت پیامبر اعظم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) در مسجد جامع گوهرشاد حرم مطهر رضوی از ساعت ۱۶ در حرم مطهر آغاز می‌شود و در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده بخش‌هایی همچون اجرای مجری، تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید، سخنرانی وعاظ و خطبا، شعرخوانی آئینی و مداحی مداحان برجسته اهل‌بیت (ع) از استان گنجانده شده است.



وی خاطر نشان کرد: حدود پنج تا ۶ هزار نفر اعضای هیات های مذهبی استان در عزاداری دهه آخر ماه صفر در مشهد مقدس حضور دارند که این نشان دهنده عشق و ارادت قلبی یزدی ها به خصوص جوانان مومن و انقلابی آن به ساحت مقدس ائمه اطهار (ع) است.

حجت‌الاسلام رضا صادقی مدیرکل اوقاف و امورخیریه یزد نیز از برگزاری آیین عزاداری دهه آخر ماه صفر و رحلت جانسوز پیامبر اکرم (ص)، امام حسن مجتبی و حضرت امام رضا (ع) در بیش از ۴۰ امامزاده و بقعه در استان خبر داد و گفت: همزمان با دهه آخر ماه صفر در بقعه چهار امامزاده و در مساجد، حسینیه‌های سراسر استان به صورت ویژه با حضور هیات‌های مذهبی برنامه نوحه خوانی و سوگواری در حال برگزاری است.