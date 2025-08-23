باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله نیمه نهایی مسابقات قایقرانی قهرمانی جهان ایتالیا برگزار شد و نماینده ایران راهی فینال C شد.
علی آقامیرزایی در نیمه نهایی کایاک یک نفره ۵۰۰ متر مردان با زمان یک دقیقه و ۴۰ ثانیه و ۴۱ صدم ثانیه در رده هفتم قرار گرفت و به فینال C رفت.
قایقهای اول تا سوم به فینال A، قایقهای چهارم تا ششم به فینال B و قایقهای هفتم تا نهم به فینال C رفتند.
فینالها فردا (یکشنبه) برگزار میشوند.
آقامیرزایی با نمایندگان بریتانیا، آمریکا، لهستان، روسیه، چک، دانمارک، فرانسه و ژاپن به رقابت پرداخت.