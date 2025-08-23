افتتاح پروژه گازرسانی به ۱۱ روستای مازندران در هفته دولت

همزمان با هفته دولت، پروژه گازرسانی به ۱۱ روستای مازندران به بهره‌برداری می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - هژبر جوادی مدیرعامل شرکت گاز مازندران گفت: همزمان با هفته دولت، پروژه گازرسانی به ۱۱ روستای استان به بهره‌برداری می‌رسد و بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی برخوردار خواهند شد.

او افزود: این طرح‌ها شامل گازرسانی به پنج روستای گیلاس، کندلو، نوا، کنارانجام و نیاک در منطقه لاریجان شهرستان آمل، چهار روستای کوهستانی فیلدم، زردوک، مدکوه و سلمل در بخش جواهرده شهرستان رامسر و همچنین دو روستای سرخ‌آباد و اوریم‌رودبار شهرستان سوادکوه است.

جوادی با اشاره به سرمایه‌گذاری این پروژه‌ها، گفت: برای اجرای این طرح‌ها بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان هزینه شده که نشان‌دهنده عزم جدی دولت چهاردهم در توسعه زیرساخت‌های انرژی و تحقق عدالت اجتماعی است.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران ادامه داد: با اجرای این پروژه‌ها، بیش از ۵۵ هزار متر شبکه گازرسانی احداث شد.

جوادی گفت: بهره‌برداری از این طرح‌ها در هفته دولت، گامی مهم در مسیر توسعه پایدار، ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی و ارتقای سطح رفاه عمومی مردم استان به شمار می‌رود.

برچسب ها: طرح گازرسانی ، شرکت گاز مازندران
