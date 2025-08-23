عدم پوشش اینترنت و آنتن تلفن همراه در روستای موردان بشاگرد

باشگاه خبرنگاران جوان - اهالی روستای موردان از توابع بخش گوهران شهرستان بشاگرد، از نبود پوشش اینترنت و آنتن تلفن همراه در این روستا گلایه دارند.
به گفته ساکنان، این مشکل سالهاست ادامه دارد و علیرغم پیگیریها، مکاتبات متعدد و مراجعات حضوری به نهادهای مربوطه، تاکنون اقدام عملی مؤثری صورت نگرفته است.
مردم روستا میگویند نبود خدمات ارتباطی، مشکلات متعددی در زندگی روزمره آنان ایجاد کرده که از جمله میتوان به اختلال در آموزش آنلاین دانشآموزان، محدودیت در انجام خدمات بانکی و مسائل امنیتی اشاره کرد.
اهالی موردان از رسانهها و نهادهای مسئول خواستار توجه ویژه به این موضوع و تسریع در رفع مشکل ارتباطی روستا شدند.