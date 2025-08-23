اهالی روستای موردان از نبود پوشش اینترنت و آنتن تلفن همراه در این روستا گلایه دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اهالی روستای موردان از توابع بخش گوهران شهرستان بشاگرد، از نبود پوشش اینترنت و آنتن تلفن همراه در این روستا گلایه دارند.

به گفته ساکنان، این مشکل سال‌هاست ادامه دارد و علی‌رغم پیگیری‌ها، مکاتبات متعدد و مراجعات حضوری به نهادهای مربوطه، تاکنون اقدام عملی مؤثری صورت نگرفته است.

مردم روستا می‌گویند نبود خدمات ارتباطی، مشکلات متعددی در زندگی روزمره آنان ایجاد کرده که از جمله می‌توان به اختلال در آموزش آنلاین دانش‌آموزان، محدودیت در انجام خدمات بانکی و مسائل امنیتی اشاره کرد.

اهالی موردان از رسانه‌ها و نهادهای مسئول خواستار توجه ویژه به این موضوع و تسریع در رفع مشکل ارتباطی روستا شدند.

برچسب ها: اینترنت ، تلفن همراه
خبرهای مرتبط
بهره مندی 830 روستای استان اردبیل از اینترنت پرسرعت
ایجاد 15 سایت BTS در استان اردبیل
اتصال اینترنت هموطنان سیستان و بلوچستانی در حال پیگیری است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
افتتاح ۶ پروژه شیلاتی در هرمزگان با سرمایه‌گذاری ۴۳۰ میلیارد تومان
عدم پوشش اینترنت و آنتن تلفن همراه در روستای موردان بشاگرد