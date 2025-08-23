مسدودسازی ۱۳۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در البرز

باشگاه خبرنگاران جوان - جهانشاهی در تشریح اقدامات صورت گرفته در راستای صیانت از منابع آب زیرزمینی استان، گفت: انسداد چاههای غیرمجاز از جمله وظایف ذاتی و از اولویتهای اصلی وزارت نیرو محسوب میشود.
وی افزود: از سال گذشته تاکنون در مجموع نزدیک به یک هزار و ۳۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در البرز مسدود شده که سهم شهرستان کرج از این تعداد، ۲۰۹ حلقه بوده است. این روند با قاطعیت در سال جاری نیز ادامه دارد تا جلوی برداشتهای بیرویه و غیرقانونی گرفته شود.
مدیر امور منابع آب کرج و فردیس، نصب کنتورهای هوشمند را گامی مهم در مدیریت بهینه منابع آب برشمرد و گفت: طرح نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاههای مجاز از سال ۱۳۹۸ آغاز شده و تاکنون بخش قابل توجهی از چاههای استان به این سیستم نوین متصل شدهاند.
وی تصریح کرد: در شهرستان کرج، ۱۵۷ حلقه چاه به سامانه کنترل هوشمند مجهز شده که این اقدام کمک شایانی به جلوگیری از اضافهبرداشتها کرده است. این طرح با حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی با سرعت و جدیت در حال اجراست.
جهانشاهی خاطرنشان کرد: ممنوعیت کفشکنی برای چاههای کشاورزی از سال ۱۴۰۳ به صورت رسمی ابلاغ شده و این برنامه کماکان در دستور کار قرار دارد.
منبع ایرنا