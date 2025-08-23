آنتونیو کونته ابراز امیدواری کرد تیمش با روحیه جمعی بتواند بار دیگر عنوان قهرمانی را در سری آ به دست بیاورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ناپولی مدافع عنوان قهرمانی در نخستین دیدارش در فصل جدید سری آ باید به دیدار ساسولو برود.  کونته پیش از این دیدار به چندین موضوع پرداخت، از جمله غیبت روملو لوکاکو به دلیل مصدومیت، جاه‌طلبی‌های تیم در فصل جدید و همچنین جنبه‌های تاکتیکی و بازار نقل و انتقالات.

کونته گفت: مصدومیت لوکاکو بسیار تأثیرگذار است چون او بازیکن بسیار مهمی در برنامه ما بوده است. بازیکنان فصل گذشته توانایی خود را برای سازگاری با همه شرایط نشان دادند. جایی برای شکایت وجود ندارد، بلکه باید به دنبال راه‌حل باشیم. من با آنها در مورد مصدومیت لوکاکو صحبت نکرده‌ام.

او در مورد آمادگی ناپولی ادامه داد: این تیم نیازی به تکرار کاری که فصل گذشته انجام داد، ندارد، بازیکنانی داریم که می‌خواهند به طور مداوم پیشرفت کنند. آنچه ما به دست آوردیم تاریخی بود و ناپولی هرگز دو عنوان قهرمانی متوالی را کسب نکرده است. نباید فراموش کنیم که فصل قبل از قهرمانی را در رتبه دهم به پایان رساندیم. ما با هم برنده می‌شویم و می‌بازیم و باید روحیه جمعی را حفظ کنیم چون رقابت در این فصل شدید خواهد بود.

کونته در مورد جایگاه ناپولی به عنوان مدعی قهرمانی گفت: تا زمانی که پیراهن ناپولی را بپوشیم، حتی اگر برخی از بازیکنانمان را از دست بدهیم، جزو مدعیان هستیم. آنچه فصل گذشته به دست آوردیم عالی بود و نباید صرفاً به قهرمانی فکر کرد. ما با هم می‌بریم و می‌بازیم و درست نیست که هواداران فقط در زمان پیروزی‌ها با ما باشند.

باشگاه ناپولی زمان دوری لوکاکو از میادین را اعلام کرد. طبق اعلام این باشگاه ایتالیایی لوکاکو تا سه ماه نمی‌تواند تیمش را همراهی کند. این مهاجم بلژیکی گزینه اصلی خط حمله ناپولی است و فصل قبل با نمایش درخشان خود سهم بسزایی در قهرمانی این تیم داشت.

برچسب ها: ناپولی ، سری آ ایتالیا
