باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

گفتگو با خانواده شهید علیزاده + فیلم

محمد علیزاده نه تنها یک سرباز شجاع، بلکه ستونی استوار برای خانواده‌اش بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد علیزاده در جریان مقابله با حمله هوایی رژیم صهیونیستی به سایت موشکی فردو قم، پس از سرنگونی یک جنگنده F-۱۶ دشمن، به دست یک جنگنده F-۳۵ به شهادت رسید.

 



مطالب مرتبط
گفتگو با خانواده شهید علیزاده + فیلم
young journalists club

دختران بابایی ایران و جای خالی پدرانی که نیستند + فیلم

گفتگو با خانواده شهید علیزاده + فیلم
young journalists club

مروری بر خاطرات ورود آزادگان به میهن اسلامی + فیلم

گفتگو با خانواده شهید علیزاده + فیلم
young journalists club

روند مقاوم‌سازی ساختمان‌های آسیب دیده از جنگ + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
چشم رسانه ها به رزمایش موشکی-پهپادی ایران + فیلم
۳۶۵

چشم رسانه ها به رزمایش موشکی-پهپادی ایران + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
غزه پنجمین نقطه در نقشه قحطی جهان شد + فیلم
۳۵۱

غزه پنجمین نقطه در نقشه قحطی جهان شد + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
افزایش علائم افسردگی نوجوانان با حضور بیشتر در فضای مجازی + فیلم
۲۵۳

افزایش علائم افسردگی نوجوانان با حضور بیشتر در فضای مجازی + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
حال‌وهوای حرم رضوی در سالروز شهادت امام رضا (ع) + فیلم
۱۶۵

حال‌وهوای حرم رضوی در سالروز شهادت امام رضا (ع) + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
حال و هوای خیابان‌های منتهی به حرم رضوی در روز شهادت امام رضا (ع) + فیلم
۱۱۹

حال و هوای خیابان‌های منتهی به حرم رضوی در روز شهادت امام رضا (ع) + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.