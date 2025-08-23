گفتگو با خانواده شهید علیزاده + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u062d\u0645\u062f \u0639\u0644\u06cc\u0632\u0627\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u062c\u0631\u06cc\u0627\u0646 \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644\u0647 \u0628\u0627 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0647\u0648\u0627\u06cc\u06cc \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0628\u0647 \u0633\u0627\u06cc\u062a \u0645\u0648\u0634\u06a9\u06cc \u0641\u0631\u062f\u0648 \u0642\u0645\u060c \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0633\u0631\u0646\u06af\u0648\u0646\u06cc \u06cc\u06a9 \u062c\u0646\u06af\u0646\u062f\u0647 F-\u06f1\u06f6 \u062f\u0634\u0645\u0646\u060c \u0628\u0647 \u062f\u0633\u062a \u06cc\u06a9 \u062c\u0646\u06af\u0646\u062f\u0647 F-\u06f3\u06f5 \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n\u00a0\n\n