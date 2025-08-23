اسطوره سوئیسی تنیس جهان، سه سال پس از بازنشستگی از دنیای رقابت‌های حرفه‌ای، به جمع میلیاردر‌های ورزشی پیوسته است. بر اساس گزارش فوربس، ثروت او که عمدتا از طریق فروش کفش‌های ورزشی به دست آمده، اکنون به ۱.۱ میلیارد دلار رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سه سال از زمانی که راجر فدرر افسانه‌ای تصمیم به پایان دادن به دوران حرفه‌ای خود گرفت می‌گذرد، اما ثروت او همچنان در حال افزایش است و در حال حاضر ۱.۱ میلیارد دلار دارایی دارد.

فوربس گزارش داد که ثروت فدرر به لطف یکی از مشاغلش که کفش ورزشی می‌فروشد، افزایش یافته است.

فدرر که والدینش در صنعت داروسازی کار می‌کردند، سابقه چشمگیری در تنیس دارد و در طول دوران حرفه‌ای خود ۱۳۱ میلیون دلار از این رشته درآمد داشته است.

۱۰۳ عنوان و ۱۲۵۱ برد

این تنیسور سوئیسی در دوران حرفه‌ای خود ۱۰۳ عنوان کسب کرد و ۱۲۵۱ پیروزی را به ثبت رساند. یک ماه پیش، بلومبرگ نیز گزارش داد که راجر فدرر اولین میلیاردر تنیس است. 

فدرر تنها چهارمین ورزشکار میلیاردر و اولین ورزشکار میلیاردر غیرآمریکایی است.

مایکل جردن، اسطوره بسکتبال، با دارایی خالص تخمینی ۳.۵ میلیارد دلار، نفر اول است. لبران جیمز که هنوز برای لس‌آنجلس لیکرز رقابت می‌کند، ۱.۵ میلیارد دلار و تایگر وودز، گلف‌باز، ۱.۴ میلیارد دلار ثروت دارند.

