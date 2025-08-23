باشگاه خبرنگاران جوان - فاز نخست کارخانه تولید و مونتاژ ماشینآلات راهسازی، معدنی و کشاورزی روز شنبه با حضور معاون رئیس جمهور در شهرستان زرند به بهرهبرداری رسید.
فرماندار زرند در حاشیه این آیین در جمع خبرنگاران گفت: خط تولید شامل ساخت و مونتاژ بیل مکانیکی، لودر و ماشین آلات صنعتی سنگین است.
سید رضا حسینی نژاد از افتتاح خط تولید دوم کارخانه در آینده نزدیک خبر داد و افزود: در مجموع برای احداث این ۲ خط تولید ۴۵۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری شده است.
وی از اشتغالزایی مستقیم ۵۰ نفری این کارخانه در شهرک صنعتی زرند خبر داد و گفت: احداث این خط تولید با توجه به فعالیت واحدهای صنعتی و معدنی در زرند موجبات دسترسی آسانتر به خرید ماشین آلات صنعتی و معدنی را فراهم میکند.
فرماندار زرند بیان کرد: بیش از سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه عمرانی و اقتصادی طی هفته دولت امسال در شهرستان زرند افتتاح یا کلنگ زنی خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آریا ماشین زراوند نیز گفت: کلنگ زنی این کارخانه در دهه فجر ۱۴۰۳ انجام شد و وعده دادیم در بهار ۱۴۰۴ به بهره برداری برسد اما به دلیل اتفاقات اخیر کمی با تاخیر به افتتاحیه رسیدیم.
امیر فرخ روز افزود: در فاز اول این کارخانه مونتاژ بیل مکانیکی و لودر انجام میشود و در فازهای بعد تولید لیفتراک و سایر ماشینآلات صنعتی و معدنی را در برنامه داریم.
وی بیان کرد: تجهیزات مورد نیاز خط تولید بعدی هم خریداری شده و در آینده نزدیک افتتاح خواهد شد.
این سرمایهگذار، میزان سرمایهگذاری اولیه احداث این کارخانه را حدود ۴۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: قول میدهیم اگر موانع تولید برطرف شود تولید ایرانی میتواند بهترین باشد.
وی ادامه داد: در زمینه مونتاژ برنامههای مفیدی داریم به طوری که به زودی به سمت ماشینآلات الکتریکی میرویم، بازاریابی محصولات تولیدی هم در کشورهای همسایه انجام میشود.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در سفر یک روزه خود، پروژههای هفته دولت در شهرستان زرند، بخش چترود و شهر کرمان را افتتاح میکند و در ادامه این سفر که در چارچوب برنامههای هفته دولت انجام شد، در نشست با فعالان اجتماعی و بانوان شاخص کرمان نیز حضور مییابد.