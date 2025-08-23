باشگاه خبرنگاران جوان ـ الحدث اعلام کرد: این رزمایش با هدف نمایش توانمندی‌های دفاعی ایران و آزمایش تازه‌ترین سلاح‌های بومی انجام می‌گیرد.

المشهدنوشت: رزمایش ایران پیامی به اسرائیل و آمریکاست مبنی بر اینکه ادعاهای اسرائیل درباره نابودی سامانه‌های پدافندی ایران با واقعیت میدانی همخوانی ندارد.

اسکای‌نیوز اعلام کرد: منطقه رزمایش دریای عمان و شمال اقیانوس هند است؛ منطقه‌ای که ایالات متحده نیز در آن حضور دارد و این خود پیامی برای آمریکایی‌هاست.

التغییر نوشت: در این مانور، دقت بالایی در اصابت به اهداف سطحی وجود داشت.