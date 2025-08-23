باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

چشم رسانه‌های منطقه به رزمایش موشکی و پهپادی ایران؛ پیامی که به دشمن رسید! + فیلم

رزمایش موشکی و پهپادی ایران پیام روشنی به بدخواهان و دشمنان ایران داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ  الحدث اعلام کرد: این رزمایش با هدف نمایش توانمندی‌های دفاعی ایران و آزمایش تازه‌ترین سلاح‌های بومی انجام می‌گیرد.

 المشهدنوشت: رزمایش ایران پیامی به اسرائیل و آمریکاست مبنی بر اینکه ادعاهای اسرائیل درباره نابودی سامانه‌های پدافندی ایران با واقعیت میدانی همخوانی ندارد.

 اسکای‌نیوز اعلام کرد: منطقه رزمایش دریای عمان و شمال اقیانوس هند است؛ منطقه‌ای که ایالات متحده نیز در آن حضور دارد و این خود پیامی برای آمریکایی‌هاست.

التغییر نوشت: در این مانور، دقت بالایی در اصابت به اهداف سطحی وجود داشت.

 

 

مطالب مرتبط
چشم رسانه‌های منطقه به رزمایش موشکی و پهپادی ایران؛ پیامی که به دشمن رسید! + فیلم
young journalists club

جزئیات برگزاری رزمایش دریایی ایران و روسیه + فیلم

اعزام دو فروند کشتی جنگی ایران به روسیه به منظور شرکت در رزمایش بین‌المللی سی کاپ

چشم رسانه‌های منطقه به رزمایش موشکی و پهپادی ایران؛ پیامی که به دشمن رسید! + فیلم
young journalists club

رزمایش مشترک ایران و عمان در تنگه هرمز

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
چشم رسانه ها به رزمایش موشکی-پهپادی ایران + فیلم
۳۶۵

چشم رسانه ها به رزمایش موشکی-پهپادی ایران + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
غزه پنجمین نقطه در نقشه قحطی جهان شد + فیلم
۳۵۱

غزه پنجمین نقطه در نقشه قحطی جهان شد + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
افزایش علائم افسردگی نوجوانان با حضور بیشتر در فضای مجازی + فیلم
۲۵۳

افزایش علائم افسردگی نوجوانان با حضور بیشتر در فضای مجازی + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
حال‌وهوای حرم رضوی در سالروز شهادت امام رضا (ع) + فیلم
۱۶۵

حال‌وهوای حرم رضوی در سالروز شهادت امام رضا (ع) + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
حال و هوای خیابان‌های منتهی به حرم رضوی در روز شهادت امام رضا (ع) + فیلم
۱۱۹

حال و هوای خیابان‌های منتهی به حرم رضوی در روز شهادت امام رضا (ع) + فیلم

۰۲ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۱ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
دستمریزاد نیروهای مسلح
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۵ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
فیلم موشکهای خودمان را باید از الجزیره بگیریم جالبه
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۱ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
باشگاه خبرنگاران جوان لطف کردند چند روز پیش کلیپ کاملش رو گذاشتند شما خواب بودی تشریف نداشتی.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۳ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
الله اکبر الله اکبر لاالاالله مرگ برآمریکا،مرگ براسرائیل کودک کش
۰
۳
پاسخ دادن