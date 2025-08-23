باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم قرعه‌کشی مرحله نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ در تاریخ پنجم دسامبر (چهاردهم آذرماه) در مرکز هنر‌های نمایشی جان اف کندی در واشنگتن دی‌سی برگزار خواهد شد.

در یک ابتکار پیشگامانه برای قرعه‌کشی نهایی جام جهانی فیفا، هواداران هر یک از ۱۶ شهر میزبان (دو شهر در کانادا، سه شهر در مکزیک و ۱۱ شهر در ایالات متحده) می‌توانند در یک قرعه‌کشی ویژه شرکت کنند و شانس برنده شدن بلیط رایگان این رویداد بی‌نظیر، از جمله یک تجربه VIP، را داشته باشند. تعداد مشخصی بلیط به هر شهر میزبان اختصاص داده خواهد شد.

جیانی اینفانتینو رئیس فیفا در این زمینه گفت: ما از برگزاری قرعه‌کشی نهایی جام جهانی در قلب مرکز فرهنگی و سرگرمی ایالات متحده -مرکز کندی- در واشنگتن دی سی هیجان‌زده‌ایم. این قرعه‌کشی یک نقطه عطف مهم در مسابقات است. ما مشتاقانه منتظر استقبال از تیم‌ها، شرکای خود، رسانه‌های جهانی و به طور منحصر‌به‌فرد، هوادارانی هستیم که نماینده هر یک از ۱۶ شهر میزبان این مناسبت فوق‌العاده هستند.

اعلام مکان و ساعت قرعه‌کشی جام جهانی؛ ایران چهاردهم آذر رقبای خود را می‌شناسد

قرعه‌کشی ساعت ۱۲:۰۰ به وقت محلی (۱۸:۰۰ به وقت اروپای مرکزی) آغاز می‌شود و توسط شرکای رسانه‌ای فیفا به سه کشور میزبان و سراسر جهان مخابره خواهد شد. جزئیات بیشتر قرعه‌کشی، شامل اطلاعات پخش و مراحل کامل قرعه‌کشی، به زودی در FIFA.com منتشر خواهد شد. تیم‌های نماینده کشور‌های میزبان، طبق برنامه مسابقات منتشر شده در سال گذشته، در جایگاه‌های A ۱ (مکزیک)، B ۱ (کانادا) و D ۱ (ایالات متحده آمریکا) قرار خواهند گرفت.

علاوه بر قرعه‌کشی نهایی جام جهانی، مسابقات پلی‌آف فیفا، رویدادی جدیدی است که ۶ کشور از پنج کنفدراسیون برای دو جایگاه در این رویداد جهانی در ماه مارس سال آینده در آمریکای شمالی به رقابت می‌پردازند. سپس در تاریخ ۳۰ آوریل، هفتاد و ششمین کنگره فیفا در ونکوور کانادا برگزار خواهد شد. در حالی که شمارش معکوس برای شروع مشتاقانه مسابقات در ورزشگاه آزتک مکزیکوسیتی در ۱۱ ژوئن ادامه دارد.

علاوه بر سه کشور میزبان، ۱۰ کشور آرژانتین، استرالیا، برزیل، اکوادور، ایران، ژاپن، اردن، کره‌جنوبی، نیوزیلند و ازبکستان تاکنون به جام جهانیسال آینده راه یافته‌اند. در مجموع، ۴۲ تیم از ۴۸ تیمی که در کانادا، مکزیک و ایالات متحده رقابت خواهند کرد، تا زمان قرعه‌کشی مشخص خواهند شد و ۶ سهمیه نهایی از طریق مسابقات پلی‌آف در مارس سال آینده معلوم می‌شود.