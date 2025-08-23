پذیرایی موکب داران دیزج_دیز از سوگواران امام رضا (ع) در مشهد مقدس + فیلم و عکس

راه اندازی موکب پذیرایی توسط اهالی شهر دیزج دیز استان آذربایجان غربی در شهر مشهد مقدس سوژه شهروندخبرنگار ما شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در واپسین روز‌های ماه صفر آستان مقدس امام رضا (ع) پناهگاه امن برای عاشقانی شده است که با دل‌های شکسته از راه‌های دور و نزدیک قدم در این آستان مقدس گذاشتند تا مرهمی بر دل دردمندشان باشد. در همین راستا مردم متدین و مومن شهر دیزج دیز شهرستان خوی استان آذربایجان غربی نیز با برپایی موکب پذیرایی در شهر مشهد مقدس به سوگواران و عزاداران خدمت رسانی کردند.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به اشتراک گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: فریدون نقیلو - آذربایجان غربی

 

برچسب ها: ماه صفر ، مراسم سوگواری ، سوژه خبری
تبادل نظر
