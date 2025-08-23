باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی فوتسال افغانستان قرار است در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی که از ۱۶ تا ۳۰ آبانماه ۱۴۰۴ (۷ تا ۲۱ نومبر ۲۰۲۵) در شهر ریاض عربستان سعودی برگزار میشود، حضور یابد.
به نقل از نصیر صداقت مدیر تیم ملی فوتسال افغانستان، این بازیها با اشتراک ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی برگزار میشود و رشته فوتسال برای نخستین بار در فهرست رسمی این رویداد بزرگ جای گرفته است.
این رقابتهای فوتسال قرار است با حضور ۸ تیم منتخب در سالن Green Hall 1 ریاض برگزار شود.
به جز فوتسال، در مجموع ۲۱ رشته ورزشی و ۲ رشته پاراآمیز در برنامه این دوره گنجانده شده است که از جمله آنها میتوان به دوومیدانی، شنا، والیبال، وزنهبرداری، کاراته، جودو، هندبال و بسکتبال سه نفره اشاره کرد.
هنوز فهرست رسمی تیمهای فوتسال اعلام نشده است، اما تیم ملی افغانستان در کنار قدرتهای منطقهای این رشته، یکی از حاضران اصلی در این تورنمنت است.