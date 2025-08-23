تیم ملی هندبال دختران ایران پس از کسب پیروزی ارزشمند مقابل قزاقستان باید در سومین بازی خود در قهرمانی آسیا به مصاف پرافتخارترین تیم قاره کهن برود‌.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون هندبال، ملی‌پوشان هندبال دختر کشورمان که روز گذشته موفق شدند ضمن ارائه یک بازی درخشان با اختلاف ۱۲ گل قزاقستان را از پیش رو بردارند، در سومین بازی خود در هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا باید به مصاف مدافع عنوان قهرمانی و پرافتخارترین تیم آسیا یعنی کره‌جنوبی بروند.

کره‌جنوبی با ۱۶ مدال طلا طی ۱۷ دوره برگزاری قهرمانی جوانان دختر آسیا بر سکوی نخست جدول مدالی این قاره ایستاده است. این تیم در دو بازی نخست خود در جام هجدهم مقابل قرقیزستان با نتیجه ۵ - ۶۹ و قزاقستان ۱۷ - ۴۰ به پیروزی دست یافته است.

بازی دو تیم ملی ایران و کره‌جنوبی، فردا، یکشنبه ۲ شهریور، و از ساعت ۱۴:۳۰ به وقت کشورمان آغاز می‌شود.

هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا از ۲۹ مرداد تا ۷ شهریور به میزبانی تاشکند در ازبکستان برگزار می‌شود.

