قطعی برق در قم رسماً سه ساعت شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - در حالی که وزیر نیرو پیشتر وعده داده بود هیچگونه قطعی برق نباید بیش از دو ساعت به طول انجامد، شهر قم شاهد خاموشیای سهساعته است؛ خاموشیای که نه تنها از مرز وعده عبور کرد، بلکه از مرز تحمل شهروندان نیز گذشت.
بر اساس آخرین بهروزرسانی جدول خاموشیها، علاوه بر قطعیهای دو ساعته، برخی مناطق با قطعیهای یکساعته نیز مواجه هستند.
در این سه ساعت، نه فقط چراغها خاموش شدند، بلکه وعدهای هم خاموش شد؛ وعدهای که وزیر نیرو داده بود: هیچ قطعی برقی نباید بیش از دو ساعت باشد.
این جمله، در ظاهر ساده است. اما در دل خود، تعهدی دارد به برنامهریزی، به پاسخگویی، به احترام به زندگی روزمره مردم. وقتی این وعده نقض میشود، فقط یک ساعت اضافه نمیشود؛ بلکه یک شکاف عمیق میان گفتار رسمی و تجربه واقعی شهروندان پدید میآید.
اما حالا که سه ساعت خاموشی در قم به ثبت رسیده، پرسشها بیپاسخ ماندهاند، آیا این وعدهها صرفاً برای آرامسازی افکار عمومیاند؟ یا قرار است مسئولیتپذیری نیز همراهشان باشد؟
شهر قم، با جمعیتی متراکم و زیرساختهای حساس، نمیتواند قربانی بیبرنامگی در مدیریت انرژی باشد. اگر فشار مصرف بالا بوده، چرا پیشبینیها دقیقتر نبودهاند؟ اگر قطعی ناگزیر بوده، چرا اطلاعرسانی شفاف و بهموقع صورت نگرفته؟