باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزیر امور خارجه پاکستان روز شنبه به بنگلادش پرواز کرد؛ این سفر در حالی صورت میگیرد که این دو کشور پس از تنش ها و جدایی در سال ۱۹۷۱ ، در پی بازسازی روابط خود در شرایطی هستند که موازنه قدرت منطقهای در حال تغییر است.
«اسحاق دار» وزیر امور خارجه، عالیترین مقام پاکستانی است که از سال ۲۰۱۲ از داکا دیدار میکند و اسلامآباد این سفر را «یک نقطه عطف مهم در روابط پاکستان و بنگلادش» خوانده است.
انتظار میرود این دو کشور با اکثریت مسلمان، روز یکشنبه چندین توافقنامه از جمله در زمینه تجارت امضا کنند.
وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که دار با رهبر موقت بنگلادش، «محمد یونس»، دیدار خواهد کرد.
تحلیلگران میگویند همسایه آنها، هند، که در ماه مه (اردیبهشت) با پاکستان یک درگیری چهار روزه داشت، به دقت این رویداد را زیر نظر خواهد داشت.
روابط بین داکا و دهلی نو در اوت ۲۰۲۴ (شهریور ۱۴۰۳) و پس از یک قیام مردمی که به حکومت خودکامه «شیخ حسینه» نخستوزیر پیشین پایان داد و او را وادار به فرار به هند کرد، بسیار سرد شد.
«مایکل کوگلمن»، تحلیلگر مستقر در آمریکا، پیش از این سفر گفت: «بنگلادش پیشازاین یکی از نزدیکترین شرکای هند در همسایگیاش بود، و اکنون در حال ارتباط گرفتن با اصلیترین رقیب هند است.»
پاکستان و بنگلادش سال گذشته تجارت دریایی را آغاز کردند و در فوریه گذشته (بهمن) تجارت دولت به دولت را گسترش دادند.
«جم کمال خان» وزیر بازرگانی اسلامآباد روز پنجشنبه در داکا گفتوگو کرد و در آنجا موافقت شد کمیسیونهای مشترکی برای افزایش تجارت و سرمایهگذاری ایجاد شود.
روز جمعه نیز فرماندهان ارشد نظامی دو کشور در پاکستان با یکدیگر ملاقات کردند.
ارتش پاکستان طی جنگ سال ۱۹۷۱، که در آن پاکستان شرقی جدا شد و کشور بنگلادش را تشکیل داد، متهم به ارتکاب خشونتهای گسترده است.
صدها هزار نفر در آن جنگ کشته شدند (برآوردهای بنگلادشی از رقم میلیونها نفر سخن میگویند) و بسیاری در داکا همچنان خواهان عذرخواهی اسلامآباد به خاطر این کشتارها هستند.
پس از سال ۱۹۷۱، بنگلادش به شدت به هند تکیه کرد؛ کشوری که تقریباً این کشور ۱۷۰ میلیون نفری را احاطه کرده است.
اما دولت موقت بنگلادش به رهبری «یونس» برنده جایزه صلح نوبل، از این که هند از «حسینه» پذیرایی کرده - جایی که او همچنان حضور دارد و از حضور در دادگاهش به اتهاماتی معادل جنایت علیه بشریت خودداری میکند - خشمگین است.
«توماس کین» از گروه بینالمللی بحران (International Crisis Group) گفت: «سرنگونی حسینه یک عقبنشینی استراتژیک برای هند بود و بهبود روابط بین بنگلادش و پاکستان نتیجه برکناری اوست.»
داکا در ماه جاری هند را متهم کرد که از حزب اکنون غیرقانونیشده «لیگ عوامی» به رهبری حسینه حمایت میکند؛ اتهاماتی که دهلی نو آنها را رد کرد و گفت که «اجازه انجام فعالیتهای سیاسی علیه سایر کشورها» را از خاک خود نمیدهد.
منبع: خبرگزاری فرانسه