فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: سپاه بحمدالله در آمادگی کامل به سر می‌برد و در صورت تکرار تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور، پاسخی پشیمان کننده و کوبنده‌تر از جنگ ۱۲ روزه دریافت خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کل کشور با فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیدار وگفت‌وگو کرد.

حجت‌الاسلام پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کل کشور در دیدار با فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد سلامی فرمانده شهید کل سپاه اظهار داشت: هرچند فقدان شهید سلامی ثلمه‌ای بزرگ برای کشور بود، اما بحمدالله انتصاب شما که از تجارب ارزشمندی در مدیریت نیروی زمینی سپاه و در دفاع مقدس برخوردار هستید توسط فرماندهی معظم کل قوا که در کوتاهترین زمان ممکن انجام شد، نقشه رژیم صهیونی را برای ایجاد هرج و مرج در کشور ناکام گذاشت.

وی خاطر نشان کرد: شهید سلامی در امر پیشگیری از وقوع جرم و اجرای قانون همکاری ارزشمندی با سازمان قضایی داشت و قطعا شما هم که در مکتب ایشان تلمذ کرده‌اید آن مسیر را ادامه خواهید داد.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح گفت: سپاه پاسداران زاییده انقلاب است و بحق در طول ۴۷ سال گذشته در کنار سایر نیرو‌های مسلح با تمام وجود از انقلاب اسلامی و ملت ایران و مظلومین منطقه دفاع کرده و خار چشم دشمنان اسلام و کشور بوده است.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان تهرامی مقدم و حاجی زاده خاطر نشان ساخت: شلیک موشک‌های ساخت فرزندان ملت و اصابت قدرتمندانه آنها در سرزمین‌های اشغالی معادله جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را بر هم زد.

پورخاقان در پایان بر هوشیاری و حفظ آمادگی بیش از پیش نیرو‌های مسلح تاکید کرد.

همچنین در این دیدار سرلشکر پاکپور ضمن قدردانی از رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح خاطر نشان ساخت: حفظ سلامت و صیانت از کارکنان سپاه همچون گذشته اولویت ماست.

وی در پایان افزود: سپاه بحمدالله در آمادگی کامل به سر می‌برد و در صورت تکرار تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور پاسخی پشیمان کننده و کوبنده‌تر از جنگ ۱۲ روزه دریافت خواهد کرد.

انتشار یافته: ۲۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۵ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
پاسخ کوبنده و پشیمان کننده نمیخوایم
ما یک پاسخ قاطع و تمام کننده‌ی حیات این رژیم جعلی رو میخوایم.
۷
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مرتضی
۱۷:۵۹ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
وایستادید تا اسقاطیل بزنه خب شما اول بزنید بزنید برش داریداز روی زمین این رژیم جعلی و نامردوکودک کش و
۵
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۰ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
اگر آمریکا پشت اسرائیل نبود، بیشتر از 3 روز در مقابل رزمندکان اسلام دوام نمی آورد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۹ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
فرمانده الهی همیشه زنده وسلامت باشید و برای سربلندی ایران تلاش کنید آمین
۴
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۸ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
بنده از نزدیک ایشون رو زمانی فرمانده نیرو زمینی بودند دیدم در آزاد راه در مرکز کشور که معلوم بود از جنوب شرق می آمدن،باصلابت ،پرنشاط . خستگی اصلا در چهر نداشت براش
آرزوی موفقیت .صحت وسلامتی از خداوند میخواهم.
۳
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۲ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
یعنی چی در آمادگی کامل به سر می برد؟ این نیروها همیشه باید در آمادگی و هشیار باشند اصلا کارشان همین است. کوتاهی در وظیفه نتیجش همین جنگ ۱۲ روزه هست که غافلگیر شدیم البته طبق گفته خود نیروها.
۵
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۱ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
سلام بر شما. ایران باید همیشه قوی باشد و آماده
۳
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۷ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
جنگ نمی خواهیم
۸
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۵ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
بزدل اونا حمله کردن نه ما
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۵ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
دورود برنیروهای مسلح ارتش ، سپاه ، ناجا،
۴
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۲ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
یعنی باید منتظر اف ۳۵ و بی ۲ های دشمن باشیم که بیان آسمان ایران؟ آسمان کشور را امن کنید
۲
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۳ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
مانباید منتظر حمله دشمن باشیم این خود هزینه زیاد برای کشور دارد بهترین دفاع حمله در وقت مناسب است که خوباعث تحمیل هزینه بیسار سنگین به دشمن است .
ومحاسبات دشمن را بهم خواهد زد نیروهای مسلح کشور باید در زمان مناسب با وعده صادق ۴ اسرائیل را شخم بزنند.
۱۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۳ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
کارشون همینه چه هزینه ای داره؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۹ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
ساخت سلاح هسته‌ای و موشک قاره پیما........
۸
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۷ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
سردار عزیز اگر دفعه بعدی پا داد که چیزی مثل زدن پایگاه آمریکایی در قطر باشه پیشنهاد میکنم نیروی آماده اسیر گیری از داخل همون پایگاه آمریکایی رو مد نظر داشته باشید جوری که با همون تجهیزات آمریکایی اسیران آمریکایی جنایتکار و به داخل مملکت بیاورند و خسارت سنگین بابت جنایت‌ها و تجاوزهایش از آمریکا برای آزادی بگیرید
۳
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۰ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
مردم جنگ نمیخواهند.
۷
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۲ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
دشمن باید سرجایش بنشیند و اگر ننشست باید به زور سر جایش بنشانیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۴ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
مردم رفاه میخواهند اگر جنگ شد هم فداکاری می کنند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۵ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
اونا حمله کردن بدبخت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۲ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
مثل قبل
۳
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۷ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
درود سردار
۱۲
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Bmsoq20
۱۴:۰۴ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
انشاءالله
۹
۱۴
پاسخ دادن
