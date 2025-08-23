مستند «خط نجات» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مهدی امینی، تولید جدید شبکه مستند است که امروز ساعت ۱۹:۳۰ از این شبکه پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مستند «خط نجات» با نگاهی مستندنگارانه به حوادث جنگ ۱۲ روزه، نقش مهم بیمارستان رسول اکرم در پذیرش و درمان مجروحان این دوران را روایت می‌کند. این اثر نشان می‌دهد چگونه کادر درمان با وجود شرایط بحرانی، بدون وقفه به ارائه خدمات پزشکی پرداختند و در کنار مدافعان مقاومت، ایستادگی کردند.

این مستند به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مهدی امینی، نویسندگی مهدی امینی، تصویربرداری محمد حسنی، تدوین عباس محمدی گیلوائی و موشن‌گرافیک افشین رستمی تولید شده است.

«خط نجات» امروز ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه مستند پخش و فردا ساعت ۱۳:۳۰ بازپخش خواهد شد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی سیما

برچسب ها: شبکه مستند ، مستند
خبرهای مرتبط
فیلمبرداری مستند «ژرفاب» به پایان رسید
پخش مستند «کودتا‌های مورد حمایت آمریکا» از شبکه آموزش سیما
روایت روزگار ملت ایران در مستند «آقای نخست‌وزیر» از شبکه دو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۶۰ درصد زوار خارجی امام رضا (ع) عرب‌زبان هستند
ده‌نمکی: برای «اخراجی‌های ۴» در حال مذاکره هستیم
سلام زائران خارجی به «بچه‌های امام رضا (ع)»
مهرداد فلاحتگر درگذشت
آخرین اخبار
مهرداد فلاحتگر درگذشت
سلام زائران خارجی به «بچه‌های امام رضا (ع)»
۶۰ درصد زوار خارجی امام رضا (ع) عرب‌زبان هستند
ده‌نمکی: برای «اخراجی‌های ۴» در حال مذاکره هستیم
راه‌اندازی طرح «مسجد برقرار»؛ بازگشایی تمام‌وقت ۷۰۰ مسجد در تهران
اطلاعیه روابط‌عمومی رسانه ملی در واکنش به انتشار بیانیه اخیر منسوب به جبهه اصلاحات
معرفی نسخه نفیس کتاب ابن سینا در روز پزشک
رقابت‌های نهمین جشنواره مستند از اوایل مهر آغاز می‌شود
پژمان بازغی رئیس انجمن بازیگران سینما شد
حدود ۳ میلیون مخاطب در مرداد به سینما رفتند
نقد سینما مانند فیزیوپاتولوژی است
یادواره شهدای «لاله‌خیز» برگزار می‌شود
سری دوم مسابقه «خانه» با اجرای امیرمحمد زند از شبکه یک سیما
قصه «مهمان‌کُشی» به سر می‌رسد؛ پخش ۲ قسمت از پشت صحنه
روایت رادیو از خادمان نوجوان حرم امام رضا (ع)
«خط نجات»؛ روایت نقش بیمارستان رسول اکرم در جنگ ۱۲ روزه از شبکه مستند
پای «مومیایی» به ترکیب دنباله‌های سینمایی «نمایش» باز می‌شود
«حدیث کساء» سوژه اثر جدید حسن روح‌الامین شد
«قند پهلو» یازدهم بر بال‌های سیمرغ؛ آغاز فصل تازه مسابقه ادبی از سوم شهریور در شبکه نسیم