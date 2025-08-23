«خط نجات»؛ روایت نقش بیمارستان رسول اکرم در جنگ ۱۲ روزه از شبکه مستند

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مستند «خط نجات» با نگاهی مستندنگارانه به حوادث جنگ ۱۲ روزه، نقش مهم بیمارستان رسول اکرم در پذیرش و درمان مجروحان این دوران را روایت میکند. این اثر نشان میدهد چگونه کادر درمان با وجود شرایط بحرانی، بدون وقفه به ارائه خدمات پزشکی پرداختند و در کنار مدافعان مقاومت، ایستادگی کردند.
این مستند به تهیهکنندگی و کارگردانی مهدی امینی، نویسندگی مهدی امینی، تصویربرداری محمد حسنی، تدوین عباس محمدی گیلوائی و موشنگرافیک افشین رستمی تولید شده است.
«خط نجات» امروز ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه مستند پخش و فردا ساعت ۱۳:۳۰ بازپخش خواهد شد.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی سیما