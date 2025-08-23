باشگاه خبرنگاران جوان - سیده فاطمه هاشمی از راه اندازی سه ایستگاه پویش چشم به راهیم ویژه شهادت امام رضا (ع) در محور‌های مواصلاتی شمالی استان فارس خبر داد.

سرپرست روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس با اعلام این خبر افزود: استان فارس به دلیل قرار گرفتن در مسیر اصلی تردد زائران به مشهد مقدس، همواره در ایام شهادت امام رضا (ع) و دهه پایانی ماه صفر شاهد تردد چشمگیر زائران پیاده و سواره است که به همین دلیل ایستگاه‌های پویش چشم به راهیم ویژه شهادت امام رضا (ع) توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس در محور‌های مواصلاتی شهرستان‌های آباده، خرمبید، اقلید به عنوان طریق الرضا (ع) راه اندازی شده است.

او با اشاره به اهداف این پویش گفت: این ایستگاه‌ها به صورت ابتکاری و همزمان با ایام عزیمت زائران امام رئوف به مشهد مقدس، در راستای تحقق اهداف پویش ملی نه_به_تصادف و ارائه خدمات متنوع فرهنگی، خدماتی و… به زائران این امام همام راه اندازی شده که تاکنون مورد استقبال پر شور زائران قرار گرفته است.

به گفته سرپرست روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس، این ایستگاه‌ها از دوشنبه ۲۷ مرداد ماه آغاز به کار کرده و تا پنج شهریور ماه ۱۴۰۴ به خدمت رسانی به زائران ادامه خواهند داد.

۸ پروژه راهداری در شهرستان ممسنی افتتاح می‌شود

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان ممسنی از بهره‌برداری ۸ پروژه مهم راهداری و ترافیکی در هفته دولت خبر داد و گفت: این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد ریال به منظور ارتقای ایمنی، تسهیل تردد و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای شهرستان ممسنی به بهره‌برداری می‌رسند.

سعید امینی از بهره‌برداری ۸ پروژه مهم در حوزه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان ممسنی در آستانه هفته دولت امسال با شعار «۱۲ ماه تلاش، ۱۲ ماه دفاع» خبر داد.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان ممسنی افزود: این پروژه‌ها که با اعتباری بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد ریال شامل پروژه‌های راهداری، ترافیکی و راه روستایی به بهره‌برداری می‌رسند، نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های حمل و نقلی، ایمنی جاده‌ها و تسهیل تردد در شهرستان ممسنی ایفا می‌کنند.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ممسنی در تشریح این پروژه‌ها گفت: این پروژه‌ها شامل احداث راه روستایی تیشه گری به طول ۶کیلومتر، روکش آسفالت محور روستایی نورآباد به آهنگری به طول ۸ کیلومتر، احداث محور روستایی قزمزاری به گوراسپید به طول ۱۰ کیلومتر، احداث فاز اول ابنیه‌های فنی محور دیپون به بلندو به تعداد ۱۰ دستگاه، روکش آسفالت بزرگراه قائمیه به نورآباد و فهلیان بطول ۸ کیلومتر، روکش آسفالت محور روستایی میانه برنگان به پیره دان بردنگان بطول ۶ کیلومتر، احداث راهدارخانه مرکزی شهرستان ممسنی به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع و نصب دوربین کنترل سرعت با تمام تجهیزات در محور نورآباد به قائمیه است.

امینی با اشاره به اهمیت این پروژه‌ها در بهبود وضعیت راه‌های شهرستان در راستای تردد آسان، افزود: تلاش شبانه‌روزی همکاران ما در اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان ممسنی، منجر به تحقق این پروژه‌ها شده است و امیدواریم با بهره‌برداری از آنها، رضایت‌مندی مردم شریف شهرستان را به روزبه روز بیشتر کنیم.

او در پایان ضمن تقدیر از حمایت‌های مسئولان استانی و شهرستانی و همچنین پشتیبانی مردم شریف شهرستان در راستای اجرای این پروژه‌ها، اظهار امیدواری کرد که با تداوم این حمایت‌ها، شاهد توسعه روزافزون زیرساخت‌های راهداری و حمل و نقلی در شهرستان ممسنی باشیم.

منبع: روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس