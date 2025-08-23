قهرمانی آذربایجان شرقی در مسابقات کشوری کاراته کیوکوشین تزوکا

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -هادی زرگری رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اهر گفت: نوزدهمین دوره مسابقات کشوری کاراته کیوکوشین تزوکا روز‌های پنجشنبه ۳۰ و جمعه ۳۱ مرداد به میزبانی شهرستان اهر با حضور ۷۵۰ ورزشکار در قالب ۳۵ تیم از ۱۲ استان کشور در ۴ رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در سالن ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

زرگری افزود: در این رقابت‌ها تیم استان آذربایجان شرقی با کسب ۶۰ امتیاز به مقام اول دست یافت، تیم استان اردبیل با کسب ۴۰ امتیاز دوم شد و تیم استان تهران با کسب ۳۰ امتیاز و تیم‌های استان‌های آذربایجان غربی و کردستان با کسب ۲۰ امتیاز به صورت مشترک به مقام چهارم رسیدند.

وی خاطرنشان کرد: عنوان فنی‌ترین کاراته کا در این دوره از مسابقات طبق اعلام نظر داوران به محیا جلیلی از تبریز تعلق گرفت و جام فنی‌ترین تیم به شهرستان ملکان و جام اخلاق نیز به تیم شبستر رسید.

زرگری گفت: نفرات برتر این مسابقات به مسابقات برون مرزی که در بهمن ماه امسال در گرجستان برگزار خواهد شد اعزام می‌شوند.