تیم آذربایجان شرقی در مسابقات کشوری کاراته کیوکوشین تزوکا در شهرستان اهر اول شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -هادی زرگری رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اهر گفت: نوزدهمین دوره  مسابقات کشوری کاراته کیوکوشین تزوکا روز‌های پنجشنبه ۳۰ و جمعه ۳۱ مرداد به میزبانی شهرستان اهر با حضور ۷۵۰ ورزشکار در قالب ۳۵ تیم از ۱۲ استان کشور در ۴ رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در سالن ورزشی  دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

 زرگری افزود: در این رقابت‌ها تیم استان آذربایجان شرقی با کسب ۶۰ امتیاز به مقام اول دست یافت، تیم استان اردبیل با کسب ۴۰ امتیاز دوم شد و تیم استان تهران با کسب ۳۰ امتیاز و تیم‌های استان‌های آذربایجان غربی و کردستان با کسب ۲۰ امتیاز به صورت مشترک به مقام چهارم رسیدند.

وی خاطرنشان کرد: عنوان فنی‌ترین کاراته کا در این دوره از مسابقات طبق اعلام نظر داوران به محیا جلیلی از تبریز تعلق گرفت و جام فنی‌ترین تیم به شهرستان ملکان و جام اخلاق نیز به تیم شبستر رسید.

زرگری گفت: نفرات برتر این مسابقات به مسابقات برون مرزی که در بهمن ماه امسال در گرجستان برگزار خواهد شد اعزام می‌شوند.

برچسب ها: مسابقات کشوری ، مسابقات کاراته
خبرهای مرتبط
برگزاری مسابقات کاراته نونهالان بانوان در لیلان
آغاز مسابقات کیوکوشین کاراته تزوکا کشور در اهر 
برگزاری مسابقات استعدادیابی کاراته در مراغه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
قهرمانی آذربایجان شرقی در مسابقات کشوری کاراته کیوکوشین تزوکا