اعزام ۲هزار و۲۰۰ دستگاه اتوبوس به مشهد برای بازگشت زائران

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سید عبدالله ارجائی معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: در این ایام و با توجه به دهه پایانی ماه صفر روزانه ۱۸۰۰ دستگاه اتوبوس وارد مشهد شده‌اند.

وی ادامه داد: با توجه به آغاز موج بازگشت زائران از امروز پیش بینی می‌شود که میزان تعداد دستگاه‌های اتوبوس افزایش و به ۲هزار تا ۲هزار و۲۰۰ دستگاه‌ برسد.

معاون وزیر راه وشهرسازی با اشاره به اینکه به تمامی مسافرانی که در این ایام قصد سفر دارند توصیه می‌شود که بلیت اتوبوس را برای مقاصد پر ترافیک و پر تردد به صورت رفت و برگشت تهیه کنند گفت: به تمامی مسافران توصیه می‌شود برای آنکه در هنگام برگشت با مشکل مواجه نشوند و معطل نشوند بلیت را به صورت رفت و برگشت تهیه کنند.