در متن پیام افشین آمده است:
بسمهتعالی
«فرزندان عزیز ایران اسلامی، اعضای تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران
کسب مقام نخست جهان و دستیابی به ۵ مدال طلای درخشان در هجدهمین دوره المپیاد بینالمللی نجوم و اخترفیزیک، افتخاری بزرگ و ماندگار برای کشورمان رقم زد و بار دیگر پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را در قله رقابتهای علمی جهان به اهتزاز درآورد.
این موفقیت مثالزدنی، جلوهای از استعداد، تلاش و همت والای جوانان ایرانزمین است که توانستهاند جایگاه ممتاز علمی کشور را در سطح جهانی تثبیت کنند.
این دستاورد شما نه تنها موجب غرور ملی شد، بلکه نشان داد سرمایههای انسانی ایران، گرانبهاترین پشتوانه برای آیندهای روشن و شکوفاست.
حضور جوانان ایرانی در رقابتهای جهانی، همچون دوندگانی است که در مسیر پرپیچوخم علم با تلاش و پایداری، پرچم ایران عزیز را برافراشته میسازند. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان نیز با تمام توان، پشتیبان این دویدن ارزشمند و افتخارآفرین است.
بنیاد ملی نخبگان، همچون گذشته، حمایت از نخبگان و برگزیدگان علمی کشور در عرصههای ملی و بینالمللی را رسالت خود میداند و با تمام توان در مسیر شکوفایی استعدادهای جوانان این مرز و بوم گام برخواهد داشت.
این پیروزی بزرگ را به شما، خانوادههای محترمتان و مردم کشور عزیزمان تبریک عرض میکنم و امیدوارم همواره در مسیر علم، فضیلت و سربلندی ایران عزیز بدرخشید.»
منبع: معاونت علمی رئیس جمهور