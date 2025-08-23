باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در آغاز سال ۲۰۲۲، بیش از ۴۰ میلیون نفر در اوکراین زندگی می‌کردند. اما از اواسط سال ۲۰۲۴، این جمعیت به حدود ۳۵.۸ میلیون نفر رسیده که تنها ۳۱.۱ میلیون نفر از آنها در قلمرو تحت کنترل کی‌یف هستند.

حدود ۵ میلیون نفر خارج از این کشور زندگی می‌کنند که عمدتاً در اروپا مستقر هستند. بیشتر آنها در لهستان، آلمان، جمهوری چک، ایتالیا و اسپانیا به سر می‌برند.

در سال ۲۰۲۳، حدود ۴۹۵ هزار مورد مرگ ثبت شده که یک سوم بیشتر از سال‌های قبل از جنگ است. در ازای هر ۱۰۰ تولد، ۲۸۰ مورد مرگ وجود دارد.

در سال ۲۰۲۳، تنها حدود ۱۸۰،۰۰۰ کودک متولد شده که این رقم کم‌ترین نرخ زادو ولد در تاریخ مدرن این کشور است. دلایل آن عبارتند از: خطرات جنگ، مشکلات اقتصادی و عدم اطمینان از آینده.

سهم جوانان زیر ۱۸ سال ۱۵درصد است، در حالی که سهم افراد ۶۰ ساله و بالاتر تقریبا به ۲۷درصد رسیده است.

به باور کارشناسان، «مهاجرت گسترده، مرگ و میر رکوردی، کاهش نرخ تولد و سال‌خوردگی، چالشی جدی برای آینده اوکراین ایجاد کرده است.»

منبع: پراودا