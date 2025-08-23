باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از روابط عمومی پروژه، سریال تاریخی مذهبی «مهمان‌کُشی» به کارگردانی احمد کاوری و تهیه‌کنندگی محمدکامبیز دارابی که ویژه ایام محرم و صفر از شنبه ۲۸ تیر روی آنتن شبکه یک سیما رفته است، هفته جاری به پایان می‌رسد.

امشب شنبه اول شهریور خلاصه هفته گذشته سریال روی آنتن می‌رود. در روز‌های آتی قسمت ۳۲ (پایانی) و همچنین ۲ قسمت پشت صحنه سریال به نمایش درمی‌آید.

«مهمان‌کُشی» روایتی از وقایع منتهی به قیام عاشورا و ماموریت مسلم بن عقیل در کوفه است.

حسام منظور، پژمان بازغی، لیلا اوتادی، مریم مومن، امیررضا دلاوری، سیدمهرداد ضیایی، سیامک صفری، رامین ناصرنصیر، امین میری، شهرام قائدی، رحیم نوروزی، پویا امینی، بهنام شرفی، ایوب آقاخانی، میلاد میرزایی، حمیدرضا نعیمی، علی باقری، ساغر عزیزی، محمدرضا رهبری، مرتضی عالم، اسرافیل علمداری، وحید نفر، بابک نوری، مختار سائقی، کرامت رودساز، محمود مقامی، عبدالرضا نصاری، افشین سنگ چاپ، حسن اسدی و (با معرفی) بهراد محمدی (در نقش مسلم بن عقیل) و (با هنرمندی) علی دهکردی، علیرضا آرا، بهرام ابراهیمی و (با حضور) میرطاهر مظلومی، جلیل فرجاد و احمد کاوری و … در این سریال محصول مرکز سیما فیلم بازی داشتند.

این سریال هر شب ساعت ۲۲ پخش و ساعت‌های ۲ بامداد و ۱۵:۱۵ روز بعد تکرار می‌شود.