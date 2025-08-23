«مهمان‌کُشی» سریال تاریخی مذهبی شبکه یک این هفته به پخش خود پایان می‌دهد و سازندگان سریال، ۲ قسمت از پشت صحنه را آماده پخش دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از روابط عمومی پروژه، سریال تاریخی مذهبی «مهمان‌کُشی» به کارگردانی احمد کاوری و تهیه‌کنندگی محمدکامبیز دارابی که ویژه ایام محرم و صفر از شنبه ۲۸ تیر روی آنتن شبکه یک سیما رفته است، هفته جاری به پایان می‌رسد.

امشب شنبه اول شهریور خلاصه هفته گذشته سریال روی آنتن می‌رود. در روز‌های آتی قسمت ۳۲ (پایانی) و همچنین ۲ قسمت پشت صحنه سریال به نمایش درمی‌آید.

«مهمان‌کُشی» روایتی از وقایع منتهی به قیام عاشورا و ماموریت مسلم بن عقیل در کوفه است.

حسام منظور، پژمان بازغی، لیلا اوتادی، مریم مومن، امیررضا دلاوری، سیدمهرداد ضیایی، سیامک صفری، رامین ناصرنصیر، امین میری، شهرام قائدی، رحیم نوروزی، پویا امینی، بهنام شرفی، ایوب آقاخانی، میلاد میرزایی، حمیدرضا نعیمی، علی باقری، ساغر عزیزی، محمدرضا رهبری، مرتضی عالم، اسرافیل علمداری، وحید نفر، بابک نوری، مختار سائقی، کرامت رودساز، محمود مقامی، عبدالرضا نصاری، افشین سنگ چاپ، حسن اسدی و (با معرفی) بهراد محمدی (در نقش مسلم بن عقیل) و (با هنرمندی) علی دهکردی، علیرضا آرا، بهرام ابراهیمی و (با حضور) میرطاهر مظلومی، جلیل فرجاد و احمد کاوری و … در این سریال محصول مرکز سیما فیلم بازی داشتند.

این سریال هر شب ساعت ۲۲ پخش و ساعت‌های ۲ بامداد و ۱۵:۱۵ روز بعد تکرار می‌شود.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۶ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
آقا هیچ وقت پشت صحنه های فیلم ها رو نشان ندهید اون موقع فیلم از چشممون میافته
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۳ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
اصلا سریال خوبی نبود یه قسمت اش رو به سختی تحمل کردیم آخه آن چه نوع دیتلوگ گفتن بازیگرهای که اصلا قابل باور نبود
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۰ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
حیف این هزینه ها! واقعا یکی از مسخره ترین سریالها بود! مجبورین مگه بسازین؟؟؟
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۸ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
سریالی با فیلم نامه، گریم، بازیگری کاملا ضعیف. بعد از گذشت بیش از ۲۰ سال هنوز وقت آن نرسیده فیلمنامه امام حسین (ع) آقای بحرانی تبدیل به سریال شود؟!!!!!!
۰
۳
پاسخ دادن
